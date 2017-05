Northern Ireland are bidding to survive seige in Germany tonight

In just under six hours time I’ll be sitting down to watch Northern Ireland take on Germany in the vain hope we might actually get a 0-0 draw.

Given that we got extra lucky in only conceding one goal during our Euro 2016 group game, there’s every chance this time round will be a cricket score.

Or a rugby score.

But who knows, if we’re lucky it could end up being a football score. Preferably with a zero beside Germany and any sort of positive intiger beside Northern Ireland.

