I am an Irish speaker who is pleading with West Tyrone voters to back pro-life DUP

I am an emeritus professor of Irish Language, Literature and Civilisation and a lifelong PRO-LIFE activist.

Some of the electorate in West Tyrone may be former students of mine in NUI Galway, NUI Dublin, or in St Patrick’s College, Drumcondra.

Others may have read some of my published academic or literary writings.

Some may be familiar with my contribution to public debate on the PRO-LIFE issue in the media over many years.

The Democratic Unionist Party is now the only party on the island of Ireland, with parliamentary representation, which promotes a culture of life.

It is my very great privilege to plead with the electorate in West Tyrone to vote for Tom Buchanan, a man of integrity who will represent the whole community and who will protect the right to life from the moment of conception to natural death.

Such a vote will be a great encouragement to people in the Republic of Ireland who are calling for a NO vote to save the 8th Amendment and to PROTECT LIFE.

Is ollamh oinigh le teanga, litríocht, agus sibhialtacht na Gaeilge agus gníomhaí AR SON NA BEATHA i gcaitheamh mo shaoil mise. B’fhéidir gur iar-mhic léinn liom cuid de na vótóirí i dTír Eoghain Thiar. B’fhéidir gur léigh tuilleadh acu cuid de mo chuid foilseachán acadúil agus liteartha. B’fhéidir go bhfuil eolas ag roinnt acu ar an iarracht atá déanta agam AR SON NA BEATHA sna meáin chumarsáide agus ar na meáin shóisialta le blianta fada.

Is é Páirtí Aontachtach Uladh an t-aon pháirtí ar oileán na hÉrieann, le hionadaíocht phairliminteach, a chothaíos cultúr na beatha. Is mór an phribhléid dom impí a dhéanamh ar vótóirí Thír Eoghain Thiar vóta a thabhairt do Teaim Ó Buacháin, fear ionraic a dhéanfas ionadaíocht ar son an phobail uile agus a chosnós an ceart ar an mbeatha ó nóiméad na giniúna go bás nádúrtha. Is ugach mór a leithéid de vóta dóibh siúd i bPoblacht na hÉireann atá ag iarraidh vóta NÍL leis an 8ú Leasú Bunreachta a chosaint agus leis an MBEATHA A CHOSAINT.

I am, with every good wish.

Dr Ciarán Ó Coigligh, Dublin