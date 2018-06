Rangers' league fixtures for 2018-19 season revealed

Steven Gerrard's first league game in charge sees him take his Rangers side to Aberdeen.

The full pre-split fixture list for the Scottish Premiership 2018/19 was revealed on Friday morning.

Rangers boss Steven Gerrard

Rangers' fixtures in full

August

05/08/2018 13:00 Aberdeen v Rangers

11/08/2018 15:00 Rangers v St. Mirren

25/08/2018 15:00 Motherwell v Rangers

September

01/09/2018 15:00 Celtic v Rangers

15/09/2018 15:00 Rangers v Dundee

22/09/2018 15:00 Rangers v St. Johnstone

29/09/2018 15:00 Livingston v Rangers

October

06/10/2018 15:00 Rangers v Heart of Midlothian

20/10/2018 15:00 Hamilton Academical v Rangers

27/10/2018 15:00 Hibernian v Rangers

31/10/2018 19:45 Rangers v Kilmarnock

November

03/11/2018 15:00 St. Mirren v Rangers

10/11/2018 15:00 Rangers v Motherwell

24/11/2018 15:00 Rangers v Livingston

December

01/12/2018 15:00 Heart of Midlothian v Rangers

05/12/2018 19:45 Rangers v Aberdeen

08/12/2018 15:00 Dundee v Rangers

15/12/2018 15:00 Rangers v Hamilton Academical

22/12/2018 15:00 St. Johnstone v Rangers

26/12/2018 15:00 Rangers v Hibernian

29/12/2018 15:00 Rangers v Celtic

January

23/01/2019 19:45 Kilmarnock v Rangers

26/01/2019 15:00 Livingston v Rangers

February

02/02/2019 15:00 Rangers v St. Mirren

06/02/2019 19:45 Aberdeen v Rangers

16/02/2019 15:00 Rangers v St. Johnstone

23/02/2019 15:00 Hamilton Academical v Rangers

27/02/2019 19:45 Rangers v Dundee

March

09/03/2019 15:00 Hibernian v Rangers

16/03/2019 15:00 Rangers v Kilmarnock

30/03/2019 15:00 Celtic v Rangers

April

03/04/2019 19:45 Rangers v Heart of Midlothian

06/04/2019 15:00 Motherwell v Rangers