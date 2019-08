Thursday's qualifying and race results from the Ulster Grand Prix

A round-up of results from an historic day at the Ulster Grand Prix, where Peter Hickman set a new world road racing record of 136mph.

THURSDAY'S RACE RESULTS

Magherafelt man Paul Jordan celebrates his victory in the Supertwin race with the RC Express Racing team.

CIRCLE K SUPERBIKE RACE

1 P Hickman (BMW) 13m 16.104s

2 D Harrison (Kawasaki) +5.681s

3 C Cummins (Honda) +8.838s

Neil Kernohan won the Lightweight race from Davy Morgan (left) and Paul Williams at Dundrod.

4 L Johnston (BMW) +12.025

5 D Todd (Honda) +22.281s

6 D Johnson (Honda) +24.028s

7 D Sheils (Yamaha) +27.772s

Czech race Michal Dokoupil ceebrates his win in the Ultra-Lightweight race with runner-up Christian Elkin and Melissa Kennedy.

8 J Coward (Yamaha) +28.621s.

New absolute lap record: Hickman 136.415mph.

SHOEI HELMETS SUPERSPORT

1 P Hickman (Triumph) 17m 28.621s

2 L Johnston (Yamaha) +0.357s

3 D Harrison (Kawasaki) +8.732s

4 J Coward (Yamaha) +20.954s

5 C Cummins (Honda) +21.042s

6 P Jordan (Yamaha) +21.808s.

Fastest lap: Hickman 127.937mph.

CASTLE MALL SUPERTWIN

1 P Jordan (Kawasaki) 15m 01.130s

2 J Loughlin (Paton) +0.092s

3 J Coward (Kawasaki) +0.255s

4 C Elkin (Kawasaki) +2.839s

5 I Lougher (Paton) +29.537s

6 X Denis (Kawasaki) +29.603s.

Fastest lap: Coward 119.480mph.

BELFAST INTERNATIONAL AIRPORT LIGHTWEIGHT

1 N Kernohan (Honda) 11m 52.178s

2 D Morgan (Honda) +0.062s

3 P Williams (Yamaha) +23.572s

4 S Anderson (Honda) +23.613s.

Fastest lap: 112.914mph.

DGH RECOVERY SERVICES ULTRA LIGHTWEIGHT

1 M Dokoupil (Ariane) 12m 19.868s

2 C Elkin (Honda) +1.539s

3 M Kennedy (Honda) +35.602s

4 N Moore (Honda) +35.877s.

Fastest lap: Dokoupil 110.005mph.

QUALIFYING RESULTS

SUPERBIKE

1 P Hickman (BMW) 134.969mph

2 D Harrison (Kawasaki) 133.287mph;

3 C Cummins (Honda) 131.981mph

4 L Johnston (BMW) 131.895mph

5 D Sheils (Suzuki) 130.626mph

6 D Johnson (Honda) 130.510mph

7 P Crowe (BMW) 129.428mph

8 J Coward (Yamaha) 129.207mph.

SUPERSTOCK

1 P Hickman (BMW) 130.871mph

2 D Harrison (Kawasaki) 129672mph

3 L Johnston (BMW) 129.066mph

4 J Coward (Yamaha) 127.285mph

5 D Todd (BMW) 127.051mph

6 P Jordan (Kawasaki) 126.572mph

7 M Sweeney (BMW) 126.221mph

8 D Johnson (Honda) 126.169mph.

SUPERSPORT

1 P Hickman (Triumph) 128.511mph

2 L Johnston (Yamaha) 128.079mph

3 D Harrison (Kawasaki) 126.475mph

4 D Todd (Honda) 126.086mph

5 C Cummins (Honda) 125.453mph

6 J Coward (Yamaha) 125.132mph.

SUPERTWIN

1 P Jordan (Kawasaki) 112.850mph

2 J Loughlin (Paton) 112.540mph

3 J Coward (Kawasaki) 112.340mph

4 L Johnston (Kawasaki) 111.792mph

5 C Elkin (Kawasaki) 111.556mph

6 M Sweeney (Kawasaki) 108.518mph.

LIGHTWEIGHT

1 N Kernohan (Honda) 112.600mph

2 D Morgan (Honda) 111.729mph

3 G Keys (Yamaha) 108.558mph

4 K Duncan (Kawasaki) 107.669mph.

ULTRA-LIGHTWEIGHT

1 M Dokoupil (Ariane) 109.105mph

2 C Elkin (Kawasaki) 108.753mph

3 G Dunlop (Honda) 106.100mph

4 N Moore (Honda) 103.736mph.