TT 2019: RST Superbike race results

Peter Hickman claimed his third Isle of Man TT victory in Monday's red-fagged RST Superbike race, edging out Dean Harrison by just 1.7 seconds.

RST SUPERBIKE RACE RESULTS

1 P Hickman (BMW) 34m 08.008s

2 D Harrison (Kawasaki) +1.782s

3 C Cummins (Honda) +9.345s

4 J Hillier (Kawasaki) +41.719s

5 M Rutter (Honda) +54.610s

6 M Dunlop (BMW) +57.316s

7 D Johnson (Honda) 1m 10.145s

8 J Coward (Yamaha) +1m 11.181s

9 G Johnson (Kawasaki) +1m 17.645s

10 D Todd (BMW) +1m 26.634s

11 B McCormack (BMW) +1m 26.983s

12 S West (BMW) +1m 28.818s

13 I Hutchinson (Honda) +1m 39.070s

14 P Crowe (BMW) +1m 50.337s

15 L Johnston (BMW) +1m 52.518s

Fastest lap: Peter Hickman 132.95mph