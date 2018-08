Ulster Grand Prix: Thursday's race results

A round-up of the results from Thursday's races at the MCE Insurance Ulster Grand Prix.

Lisburn & Castlereagh City Council Supersport

Ballymena's Neil Kernohan won the Lightweight race on the 250 Logan Honda.

1 C Cummins (Honda) 21:36.329

2 A McLean (Kawasaki) +8.177s

3 D Harrison (Kawasaki) +13.208s

4 D Todd (Honda) +15.668

5 P Hickman (Triumph) +27.607s

6 J Thompson (Kawasaki) +49.043s

7 C Elkin (Yamaha) 49.313s

8 D Herbertson +49.39s.

Fastest lap: Cummins 125.591mph

DGH Recovery Services Supertwin

1 A McLean (Kawasaki) 19:47.747

2 C Elkin (Kawasaki) +5.716s

3 I Lougher (Paton) +38.384s

4 M Sweeney (Kawasaki) +38.491s

5 D Todd (Kramer) +38.573s

6 J Thompson (Paton) +58.047s

7 N Kernohan (Kawasaki) +1m 14.405

8 X Denis (Kawasaki) + 1m 14.746s.

Fastest lap: McLean 113.465mph.

Belfast International Airport Lightweight

1 N Kernohan (Honda) 19:57.501l

2 S Anderson (Honda) +8.175s

3 D Tweed (Kawasaki) +29.344s

4 Morrison (Kawasaki) +35.500

5 G Keys (Yamaha) +35.654s

6 P Gartland (Yamaha) +1m 32.752s

Fastest lap: Kernohan 112.147mph

Belfast International Airport Ultra-Lightweight

1 C Elkin (Honda) 20:32.638

2 M Dokoupil (Ariane) +31.617s

3 N Moore (Honda) +1m 10.459s

4 M Kennedy (Honda) +1m 12.203s

Fastest lap: Elkin 109.246mph.