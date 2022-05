The final seat of 90 was claimed by the DUP’s Gary Middleton in Foyle after a marathon count which ended after 1am on Sunday morning.

Sinn Fein has won 27 seats while the DUP has 25, the Alliance Party 17, the Ulster Unionists (UUP) nine and the SDLP eight, with four others elected.

The MLAs elected to each of the 18 constituencies are as follows:

Parliament Buildings: Sinn Fein are the largest party at Stormont for the first time.

BELFAST EAST

Naomi Long (Alliance) 8,195

Joanne Bunting (DUP) 7,253

David Brooks (DUP) 6,633

Peter McReynolds (Alliance) 5,820

Andy Allen (UUP) 5,281

TURNOUT 43,840 (62.52%)

BELFAST SOUTH

Deirdre Hargey (SF) 9,511

Edwin Poots (DUP) 7,211

Paula Bradshaw (Alliance) 6,503

Matthew O’Toole (SDLP) 5,394

Kate Nicholl (Alliance) 5,201

TURNOUT 47,306 (64.36%)

BELFAST NORTH

Gerry Kelly (SF) 8,395

Carál Ní Chuilín (SF) 7,932

Phillip Brett (DUP) 6,329

Brian Kingston (DUP) 4,844

Nuala McAllister (Alliance) 4,381

TURNOUT 46,796 (61.74%)

BELFAST WEST

Danny Baker (SF) 9,011

Órlaithí Flynn (SF) 6,743

Pat Sheehan (SF) 6,373

Aisling Reilly (SF) 5,681

Gerry Carroll (PBP) 3,279

TURNOUT 44,440 (64.66%)

EAST ANTRIM

John Stewart (UUP) 6,195

Gordon Lyons (DUP) 6,256

David Hilditch (DUP) 5,662

Stewart Dickson (Alliance) 5,059

Danny Donnelly (Alliance) 4,224

TURNOUT 40,693 (60.11%)

EAST LONDONDERRY

Maurice Bradley (DUP) 6,786

Caoimhe Archibald (SF) 6,868

Alan Robinson (DUP) 5,151

Claire Sugden (Ind) 3,981

Cara Hunter (SDLP) 3,664

TURNOUT 44,796 (61.40%)

FERMANAGH & SOUTH TYRONE

Jemma Dolan (SF) 9,067

Colm Gildernew (SF) 7,562

Áine Murphy (SF) 7,379

Tom Elliott (UUP) 5,442

Deborah Erskine (DUP) 5,272

TURNOUT 54,560 (69.09%)

FOYLE

Pádraig Delargy (SF) 9,471

Mark H. Durkan (SDLP) 7,999

Ciara Ferguson (SF) 5,913

Gary Middleton (DUP) 4,101

Sinéad McLaughlin (SDLP) 3,189

TURNOUT 47,674 (61.64%)

LAGAN VALLEY

Jeffrey Donaldson (DUP) 12,626

Robbie Butler (UUP) 8,242

Sorcha Eastwood (Alliance) 8,211

Paul Givan (DUP) 5,062

David Honeyford (Alliance) 4,183

TURNOUT 51,543 (63.19%)

MID-ULSTER

Michelle O’Neill (SF) 10,845

Emma Sheerin (SF) 8,215

Linda Dillon (SF) 8,199

Keith Buchanan (DUP) 8,521

Patsy McGlone (SDLP) 5,144

TURNOUT 52,274 (69.54%)

NEWRY AND ARMAGH

Conor Murphy (SF) 9,847

Cathal Boylan (SF) 9,843

Liz Kimmins (SF) 7,964

William Irwin (DUP) 7,577

Justin McNulty (SDLP) 6,217

TURNOUT 59,693 (68.49%)

NORTH ANTRIM

Robin Swann (UUP) 9,530

Philip McGuigan (SF) 9,348

Jim Allister (TUV) 8,282

Paul Frew (DUP) 6,242

Patricia O’Lynn (Alliance) 4,810

TURNOUT 51,220 (62.51%)

NORTH DOWN

Alex Easton (Ind) 9,568

Andrew Muir (Alliance) 6,838

Stephen Dunne (DUP) 6,226

Connie Egan (Alliance) 5,224

Alan Chambers (UUP) 3,825

TURNOUT 42,198 (60.13%)

SOUTH ANTRIM

Declan Kearney (SF) 9,185

John Blair (Alliance) 7,315

Pam Cameron (DUP) 6,899

Steve Aiken (UUP) 5,354

Trevor Clarke (DUP) 4,943

TURNOUT 46,195 (60.03%)

SOUTH DOWN

Sinéad Ennis (SF) 14,381

Cathy Mason (SF) 9,963

Patrick Brown (Alliance) 6,942

Diane Forsythe (DUP) 6,497

Colin McGrath (SDLP) 6,082

TURNOUT 55,631 (66.19%)

STRANGFORD

Kellie Armstrong (SDLP) 7,015

Michelle McIlveen (DUP) 6,601

Harry Harvey (DUP) 4,704

Mike Nesbitt (UUP) 3,693

Nick Mathison (Alliance) 2,822

TURNOUT 41,345 (58.42%)

UPPER BANN

John O’Dowd (SF) 9,242

Jonathan Buckley (DUP) 8,869

Diane Dodds (DUP) 6,548

Eóin Tennyson (Alliance) 6,440

Doug Beattie (UUP) 5,199

TURNOUT 56,954 (62.48%)

WEST TYRONE

Nicola Brogan (SF) 8,626

Maolíosa McHugh (SF) 6,658

Tom Buchanan (DUP) 6,640

Declan McAleer (SF) 6,343

Daniel McCrossan (SDLP) 5,483