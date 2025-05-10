NW200: All the final results from Saturday's showpiece road race - Michael Dunlop's Superbike win officially stands
Michael Dunlop’s controversial victory in the opening Superbike race stands, it has been officially confirmed, with no change to the provisional result announced earlier on Saturday.
MAXWELL FREIGHT SERVICES SUPERTWIN (4 LAPS)
1 R Cooper (Kawasaki) 19m 25.817s
2 A McLean (Yamaha) +0.280s
3 J McWilliams (Aprilia) +8.336s
4 M Sweeney (Aprilia) +27.741s
5 B Furber (Yamaha) +28.188s
6 A Venter (Kawasaki) +29.024s
7 M Rutter (Yamaha) +1 lap
8 C Elkin (Kawasaki) +1 lap
9 D Tweed (Aprilia) +1 lap
10 M Bottalico (Paton) +1 lap
Fastest lap: McLean 4m 51.111s (110.927mph)
BRIGGS EQUIPMENT SUPERBIKE (6 LAPS)
1 M Dunlop (BMW) 26m 05.717s
2 D Todd (BMW) +1.984s
3 P Hickman (BMW) +7.005s
4 A Seeley (BMW) +21.880s
5 D Harrison (Honda) +15.486s
6 I Hutchinson (BMW) +32.181s
7 J McGuinness (Honda) +35.953s
8 E Kostamo (BMW) +37.533s
9 J Brookes (Honda) +51.487s
10 M Evans (Honda) +57.228s
Fastest lap: Dunlop 4m 17.226s (125.539mph)
TIDES RESTAURANT SUPERSPORT (4 LAPS)
1 R Cooper (Yamaha) 18m 14.500s
2 D Harrison (Honda) +0.140s
3 M Dunlop (Ducati) +0.294s
4 D Todd (Honda) +11.062s
5 P Hickman (Triumph) +11.289s
6 A Seeley (Kawasaki) +11.483s
7 J Brookes (Honda) +11.766s
8 P Jordan (Honda) +12.106s
9 I Hutchinson (BMW) +23.043s
10 K Keyes (Yamaha) +39.812s
Fastest lap: Dunlop 4m 32.932s (118.315mph)
CP HIRE SUPERSTOCK (6 LAPS)
1 D Todd (BMW) 26m 07.005s
2 D Harrison (Honda) +0.586s
3 P Hickman (BMW) +0.823s
4 A Seeley (BMW) +6.792s
5 I Hutchinson (BMW) +19.031s
6 P Jordan (Honda) +19.213s
7 E Kostamo (BMW) +29.404s
8 J McGuinness (Honda) +36.711s
9 M Evans (Honda) +39.762s
10 M Sweeney (BMW) +40.638s
Fastest lap: Hickman 4m 19.924s (124.236mph)
J M PATERSON SUPERTWIN (4 LAPS)
1 P Jordan (Aprilia) 19m 33.581s
2 M Sweeney (Aprilia) +9.818s
3 B Furber (Yamaha) +15.547s
4 AJ Venter (Kawasaki) +15.673s
5 D Tweed (Aprilia) +37.687s
6 J Goetschy (Aprilia) +39.368s
7 M Poncini (Yamaha) +54.357s
8 K Duncan (Aprilia) +56.418s
9 D Ingham (Yamaha) +56.522s
10 D McMaster (Kawasaki) 56.789s
Fastest lap: A McLean 4m 50.565s (111.135mph)
MERROW HOTEL & SPA NW200 SUPERBIKE (5 LAPS)
1 D Todd (BMW) 21m 37.035s
2 D Harrison (Honda) +0.398s
3 A Seeley (BMW) +3.495s
4 I Hutchinson (BMW) +18.355s
5 J Brookes (Honda) +26.181s
6 J McGuinness (Honda) +27.648s
7 E Kostamo (BMW) +29.268s
8 M Rutter (BMW) +39.827s
9 C Cummins (BMW) +50.009s
10 D Johnson (Kawasaki) +51.480s
Fastest lap: M Dunlop 4m 17.348s (125.480mph)