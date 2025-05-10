NW200: All the final results from Saturday's showpiece road race - Michael Dunlop's Superbike win officially stands

A round-up of results from Saturday’s racing at the Briggs Equipment North West 200.

Michael Dunlop’s controversial victory in the opening Superbike race stands, it has been officially confirmed, with no change to the provisional result announced earlier on Saturday.

MAXWELL FREIGHT SERVICES SUPERTWIN (4 LAPS)

1 R Cooper (Kawasaki) 19m 25.817s

Davey Todd celebrates winning the headline NW200 Superbike race on his 8TEN Racing BMW. (Photo by Stephen Davison/Pacemaker Press)placeholder image
2 A McLean (Yamaha) +0.280s

3 J McWilliams (Aprilia) +8.336s

4 M Sweeney (Aprilia) +27.741s

5 B Furber (Yamaha) +28.188s

Michael Dunlop on his way to Superbike victory in a controversial opening Superbike race at the North West 200. (Photo by Stephen Davison/Pacemaker Press)placeholder image
6 A Venter (Kawasaki) +29.024s

7 M Rutter (Yamaha) +1 lap

8 C Elkin (Kawasaki) +1 lap

9 D Tweed (Aprilia) +1 lap

10 M Bottalico (Paton) +1 lap

Fastest lap: McLean 4m 51.111s (110.927mph)

BRIGGS EQUIPMENT SUPERBIKE (6 LAPS)

1 M Dunlop (BMW) 26m 05.717s

2 D Todd (BMW) +1.984s

3 P Hickman (BMW) +7.005s

4 A Seeley (BMW) +21.880s

5 D Harrison (Honda) +15.486s

6 I Hutchinson (BMW) +32.181s

7 J McGuinness (Honda) +35.953s

8 E Kostamo (BMW) +37.533s

9 J Brookes (Honda) +51.487s

10 M Evans (Honda) +57.228s

Fastest lap: Dunlop 4m 17.226s (125.539mph)

TIDES RESTAURANT SUPERSPORT (4 LAPS)

1 R Cooper (Yamaha) 18m 14.500s

2 D Harrison (Honda) +0.140s

3 M Dunlop (Ducati) +0.294s

4 D Todd (Honda) +11.062s

5 P Hickman (Triumph) +11.289s

6 A Seeley (Kawasaki) +11.483s

7 J Brookes (Honda) +11.766s

8 P Jordan (Honda) +12.106s

9 I Hutchinson (BMW) +23.043s

10 K Keyes (Yamaha) +39.812s

Fastest lap: Dunlop 4m 32.932s (118.315mph)

CP HIRE SUPERSTOCK (6 LAPS)

1 D Todd (BMW) 26m 07.005s

2 D Harrison (Honda) +0.586s

3 P Hickman (BMW) +0.823s

4 A Seeley (BMW) +6.792s

5 I Hutchinson (BMW) +19.031s

6 P Jordan (Honda) +19.213s

7 E Kostamo (BMW) +29.404s

8 J McGuinness (Honda) +36.711s

9 M Evans (Honda) +39.762s

10 M Sweeney (BMW) +40.638s

Fastest lap: Hickman 4m 19.924s (124.236mph)

J M PATERSON SUPERTWIN (4 LAPS)

1 P Jordan (Aprilia) 19m 33.581s

2 M Sweeney (Aprilia) +9.818s

3 B Furber (Yamaha) +15.547s

4 AJ Venter (Kawasaki) +15.673s

5 D Tweed (Aprilia) +37.687s

6 J Goetschy (Aprilia) +39.368s

7 M Poncini (Yamaha) +54.357s

8 K Duncan (Aprilia) +56.418s

9 D Ingham (Yamaha) +56.522s

10 D McMaster (Kawasaki) 56.789s

Fastest lap: A McLean 4m 50.565s (111.135mph)

MERROW HOTEL & SPA NW200 SUPERBIKE (5 LAPS)

1 D Todd (BMW) 21m 37.035s

2 D Harrison (Honda) +0.398s

3 A Seeley (BMW) +3.495s

4 I Hutchinson (BMW) +18.355s

5 J Brookes (Honda) +26.181s

6 J McGuinness (Honda) +27.648s

7 E Kostamo (BMW) +29.268s

8 M Rutter (BMW) +39.827s

9 C Cummins (BMW) +50.009s

10 D Johnson (Kawasaki) +51.480s

Fastest lap: M Dunlop 4m 17.348s (125.480mph)

