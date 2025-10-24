Qualifying results from the Sunflower Trophy Ulster Superbike Championship finale at Bishopscourt Racing Circuit in Co Down
SUPERBIKE
1 C Phillips (Kawasaki) 1m 06.637s
2 K McGreevy (Kawasaki) +0.342s
3 J Campbell (BMW) +1.131s
4 E McManus (Honda) +1.188s
5 R Irwin (Suzuki 750) +1.496s
6 D Brooks (Honda) +2.068s
7 R Irwin (Honda) +2.139s
8 R Gibson (BMW) +2.617s
9 G McCoy (BMW) +2.845s
10 D McMaster (Kawasaki) +2.988s
SUPERSPORT
1 R Irwin (Suzuki) 1m 08.584s
2 K McGreevy (Kawasaki) +0.938s
3 C Phillips (Kawasaki) +1.106s
4 C Elkin (Yamaha) +1.573s
5 C Irwin (Yamaha) +1.926s
6 T Moreton (Yamaha) +2.340s
7 D Tweed (Triumph) +2.376s
8 M Conlin (Ducati) +2.589s
SUPERTWINS
1 A McLean (Yamaha) +1m 13.724s
2 C Elkin (Kawasaki) +0.901s
3 D McMaster (Kawasaki) +1.828s
4 C Dawson (Triumph) +1.823s
5 F Wherity (Yamaha) +1.959s
6 H Clinton (Yamaha) +2.122s
MOTO3
1 J Dunabie (Honda 250) 1m 16.624s
2 J Burrows (Honda 250) +0.029s
3 A Rowan (Honda 250) +1.230s
4 M Davidson (Honda 250) +3.453s
5 B Sherman-Boyd (Honda 250) +3.816s
6 A Flynn (Honda 250) +4.440s