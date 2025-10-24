Qualifying results from the Sunflower Trophy Ulster Superbike Championship finale at Bishopscourt Racing Circuit in Co Down

Kyle White
By Kyle White

News Letter Assistant Sports Editor

Published 24th Oct 2025, 14:46 BST
Selected qualifying results from the opening day of the Sunflower Trophy races at Bishopscourt Racing Circuit in Co Down.

SUPERBIKE

1 C Phillips (Kawasaki) 1m 06.637s

2 K McGreevy (Kawasaki) +0.342s

Eugene McManus on the MasterMac Honda at the Sunflower Trophy races on Friday at Bishopscourt. (Photo by Rod Neill/Pacemaker Press)placeholder image
Eugene McManus on the MasterMac Honda at the Sunflower Trophy races on Friday at Bishopscourt. (Photo by Rod Neill/Pacemaker Press)

3 J Campbell (BMW) +1.131s

4 E McManus (Honda) +1.188s

5 R Irwin (Suzuki 750) +1.496s

6 D Brooks (Honda) +2.068s

7 R Irwin (Honda) +2.139s

8 R Gibson (BMW) +2.617s

9 G McCoy (BMW) +2.845s

10 D McMaster (Kawasaki) +2.988s

SUPERSPORT

1 R Irwin (Suzuki) 1m 08.584s

2 K McGreevy (Kawasaki) +0.938s

3 C Phillips (Kawasaki) +1.106s

4 C Elkin (Yamaha) +1.573s

5 C Irwin (Yamaha) +1.926s

6 T Moreton (Yamaha) +2.340s

7 D Tweed (Triumph) +2.376s

8 M Conlin (Ducati) +2.589s

SUPERTWINS

1 A McLean (Yamaha) +1m 13.724s

2 C Elkin (Kawasaki) +0.901s

3 D McMaster (Kawasaki) +1.828s

4 C Dawson (Triumph) +1.823s

5 F Wherity (Yamaha) +1.959s

6 H Clinton (Yamaha) +2.122s

MOTO3

1 J Dunabie (Honda 250) 1m 16.624s

2 J Burrows (Honda 250) +0.029s

3 A Rowan (Honda 250) +1.230s

4 M Davidson (Honda 250) +3.453s

5 B Sherman-Boyd (Honda 250) +3.816s

6 A Flynn (Honda 250) +4.440s

Related topics:HondaBMW
News you can trust since 1737
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice