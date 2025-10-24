The end-of-season Sunflower Trophy short circuit meeting takes place this weekend at Bishopscourt in Co Down, bringing the Irish motorcycling calendar to a close.

Motorcycling - The latest motorcycling news, results, analysis and comment sent direct to your inbox. Sign up Thank you for signing up! Did you know with a Digital Subscription to Belfast News Letter, you can get unlimited access to the website including our premium content, as well as benefiting from fewer ads, loyalty rewards and much more. Subscription Offers Sorry, there seem to be some issues. Please try again later. Submitting...

Qualifying and the opening races take place on Friday, followed by the main race programme – including the prestigious 12-lap Sunflower Trophy feature race – being held on Saturday.

The qualifying and race schedule for the two-day meeting is as follows:

Friday, October 24

The Sunflower Trophy race meeting at Bishopscourt in Co Down is the final event on the 2025 Irish motorcycling calendar. (Photo by Stephen Davison/Pacemaker Press)

Qualifying (9am)

1 Supersport Cup

2 Supersport Pro Session 1

3 Superbike Cup and Pre-Injection

4 Superbike Pro Session 1

5 Moto One

6 Supertwins/BMW F900 & Production Twins

7 Lightweight Supersport/Supersport 300 and Moto 3/125GP

8 Supersport Pro Session 2

9 Sidecars

10 Superbike Pro Session 2

Friday Race Schedule

1 Supersport Cup (8 laps)

2 Superbike Cup and Pre Injection (8 laps)

3 Supersport Pro (10 laps)

LUNCH BREAK

4 Supertwins/BMW F900 & Production Twins (8 laps)

5 Sidecars (10 laps)

6 Moto One (8 laps)

7 Superbike Pro (10 laps)

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

8 Lightweight Supersport/Supersport 300 & Moto 3/125GP (8 laps)

Saturday, October 25

Warm Up (9:15am – 10-minute sessions)

1 Supertwins/BMW F900 & Production Twins

2 Supersport Pro

3 Superbike Pro

Race Schedule

1 Moto One (8 laps)

2 Supertwins/BMW F900 & Production Twins (8 laps)

3 Supersport Cup (8 laps)

4 Superbike Pro (10 laps)

5 Superbike Cup (8 laps)

LUNCH BREAK

6 Sunflower Trophy race (12 laps)

7 Lightweight Supersport/Supersport 300 & Moto 3 (8 laps)

8 Sidecars (10 laps)