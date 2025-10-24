Qualifying and race schedule for end-of-season Sunflower Trophy races at Bishopscourt in Co Down - Ireland's premier short circuit meeting

The end-of-season Sunflower Trophy short circuit meeting takes place this weekend at Bishopscourt in Co Down, bringing the Irish motorcycling calendar to a close.

Qualifying and the opening races take place on Friday, followed by the main race programme – including the prestigious 12-lap Sunflower Trophy feature race – being held on Saturday.

The qualifying and race schedule for the two-day meeting is as follows:

Friday, October 24

The Sunflower Trophy race meeting at Bishopscourt in Co Down is the final event on the 2025 Irish motorcycling calendar. (Photo by Stephen Davison/Pacemaker Press)
Qualifying (9am)

1 Supersport Cup

2 Supersport Pro Session 1

3 Superbike Cup and Pre-Injection

4 Superbike Pro Session 1

5 Moto One

6 Supertwins/BMW F900 & Production Twins

7 Lightweight Supersport/Supersport 300 and Moto 3/125GP

8 Supersport Pro Session 2

9 Sidecars

10 Superbike Pro Session 2

Friday Race Schedule

1 Supersport Cup (8 laps)

2 Superbike Cup and Pre Injection (8 laps)

3 Supersport Pro (10 laps)

LUNCH BREAK

4 Supertwins/BMW F900 & Production Twins (8 laps)

5 Sidecars (10 laps)

6 Moto One (8 laps)

7 Superbike Pro (10 laps)

8 Lightweight Supersport/Supersport 300 & Moto 3/125GP (8 laps)

Saturday, October 25

Warm Up (9:15am – 10-minute sessions)

1 Supertwins/BMW F900 & Production Twins

2 Supersport Pro

3 Superbike Pro

Race Schedule

1 Moto One (8 laps)

2 Supertwins/BMW F900 & Production Twins (8 laps)

3 Supersport Cup (8 laps)

4 Superbike Pro (10 laps)

5 Superbike Cup (8 laps)

LUNCH BREAK

6 Sunflower Trophy race (12 laps)

7 Lightweight Supersport/Supersport 300 & Moto 3 (8 laps)

8 Sidecars (10 laps)

9 Supersport Pro. (10 laps)

