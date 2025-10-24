Qualifying and race schedule for end-of-season Sunflower Trophy races at Bishopscourt in Co Down - Ireland's premier short circuit meeting
Qualifying and the opening races take place on Friday, followed by the main race programme – including the prestigious 12-lap Sunflower Trophy feature race – being held on Saturday.
The qualifying and race schedule for the two-day meeting is as follows:
Friday, October 24
Qualifying (9am)
1 Supersport Cup
2 Supersport Pro Session 1
3 Superbike Cup and Pre-Injection
4 Superbike Pro Session 1
5 Moto One
6 Supertwins/BMW F900 & Production Twins
7 Lightweight Supersport/Supersport 300 and Moto 3/125GP
8 Supersport Pro Session 2
9 Sidecars
10 Superbike Pro Session 2
Friday Race Schedule
1 Supersport Cup (8 laps)
2 Superbike Cup and Pre Injection (8 laps)
3 Supersport Pro (10 laps)
LUNCH BREAK
4 Supertwins/BMW F900 & Production Twins (8 laps)
5 Sidecars (10 laps)
6 Moto One (8 laps)
7 Superbike Pro (10 laps)
8 Lightweight Supersport/Supersport 300 & Moto 3/125GP (8 laps)
Saturday, October 25
Warm Up (9:15am – 10-minute sessions)
1 Supertwins/BMW F900 & Production Twins
2 Supersport Pro
3 Superbike Pro
Race Schedule
1 Moto One (8 laps)
2 Supertwins/BMW F900 & Production Twins (8 laps)
3 Supersport Cup (8 laps)
4 Superbike Pro (10 laps)
5 Superbike Cup (8 laps)
LUNCH BREAK
6 Sunflower Trophy race (12 laps)
7 Lightweight Supersport/Supersport 300 & Moto 3 (8 laps)
8 Sidecars (10 laps)
9 Supersport Pro. (10 laps)