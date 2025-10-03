Storm Amy: The full list of the 769 schools in Northern Ireland which have closed or are closing early due to the impact of Storm Amy

Michael Cousins
By Michael Cousins

Digital specialist

Published 3rd Oct 2025, 12:41 BST
Education has been disrupted by Storm Amyplaceholder image
Education has been disrupted by Storm Amy
Schools across Antrim, Londonderry, Fermanagh and Tyrone have been affected by Storm Amy

Belmont Primary School215 BELMONT ROADBELFASTANTRIM

Currie Primary School111-113 LIMESTONE ROADBELFASTANTRIM

Euston Street Primary School163 EUSTON STREETBELFASTANTRIM

Rosetta Primary School21-23 KNOCKBREDA ROADBELFASTANTRIM

Forth River Primary School100 CAIRNMARTIN ROADBELFASTANTRIM

Springfield Primary School425 SPRINGFIELD ROADBELFASTANTRIM

Strandtown Primary SchoolNORTH ROADBELFASTANTRIM

Elmgrove Primary School289 BEERSBRIDGE ROADBELFASTANTRIM

Seaview Primary SchoolSEAVIEW DRIVEBELFASTANTRIM

Nettlefield Primary SchoolRADNOR STREETBELFASTANTRIM

Orangefield Primary School55 Cameronian DriveBELFASTANTRIM

Carr's Glen Primary School629-633 OLDPARK ROADBELFASTANTRIM

Taughmonagh Primary SchoolFINDON GARDENSBELFASTANTRIM

Greenwood Primary School & Nursery436-456 UPPER NEWTOWNARDS ROADBELFASTANTRIM

Springhill Primary School247 BALLYGOMARTIN ROADBELFASTANTRIM

Edenbrooke Primary School230 TENNENT STREETBELFASTANTRIM

Stranmillis Primary SchoolKNIGHTSBRIDGE PARKBELFASTANTRIM

Ligoniel Primary School and Nursery UnitLIGONIEL ROADBELFASTANTRIM

Finaghy Primary School38 FINAGHY ROAD SOUTHBELFASTANTRIM

Cavehill Primary SchoolUPPER CASTLE PARKBELFASTANTRIM

Knocknagoney Primary SchoolKNOCKNAGONEY ROADBELFASTANTRIM

Blackmountain Primary SchoolBLACK MOUNTAIN PLACEBELFASTANTRIM

Donegall Road Primary SchoolMALDON STREETBELFASTANTRIM

Ballysillan Primary SchoolBALLYSILLAN PARKBELFASTANTRIM

Fane Street Primary SchoolFANE STREETBELFASTANTRIM

Blythefield Primary SchoolBLYTHE STREETBELFASTANTRIM

Dundela Primary School and Nursery UnitWILGAR STREETBELFASTANTRIM

Glenwood Primary School4-22 UPPER RIGA STREETBELFASTANTRIM

Malvern Primary School25-35 FORSTER STREETBELFASTANTRIM

Botanic Primary School6 BOTANIC COURTBELFASTANTRIM

Wheatfield Primary SchoolALLIANCE ROADBELFASTANTRIM

Lowwood Primary SchoolSHERINGHURST PARKBELFASTANTRIM

Harmony Primary SchoolFORTHRIVER CRESCENTBELFASTANTRIM

Bunscoil Mhic Reachtain10A LANCASTER STREETBELFASTANTRIM

Victoria Park Primary SchoolStrandburn StreetBELFASTANTRIM

Holy Cross Boys' Primary SchoolBROOKFIELD STREETBELFASTANTRIM

Our Lady of Lourdes Primary School700 ANTRIM ROADBELFASTANTRIM

Holy Rosary Primary School70 SUNNYSIDE CRESCENTBELFASTANTRIM

Holy Cross Girls' Primary SchoolARDOYNE ROADBELFASTANTRIM

St Anne's Primary School50 KINGSWAY

LISBURN ROAD

BELFASTANTRIM

Mercy Primary School614 CRUMLIN ROADBELFASTANTRIM

St Vincent de Paul Primary School165A LIGONIEL ROADBELFASTANTRIM

St Mary's Star of the Sea Primary School730-760 SHORE ROADBELFASTANTRIM

St Bride's Primary School36 DERRYVOLGIE AVENUEBELFASTANTRIM

St Therese of Lisieux Primary School472 ANTRIM ROADBELFASTANTRIM

St Michael's Primary School514 RAVENHILL ROADBELFASTANTRIM

St Joseph's Primary School31A HOLLAND DRIVEBELFASTANTRIM

St Mary's Primary School, Divis StreetDIVIS STREETBELFASTANTRIM

St Malachy's Primary School1 ELIZA STREETBELFASTANTRIM

St Matthew's Primary SchoolSEAFORDE STREETBELFASTANTRIM

St Kevin's Primary School446 FALLS ROADBELFASTANTRIM

Holy Family Primary School14 NEWINGTON AVENUEBELFASTANTRIM

Holy Child Primary School5 SOUTH GREEN

ANDERSONSTOWN

BELFASTANTRIM

St Teresa's Primary SchoolGLEN ROADBELFASTANTRIM

St Oliver Plunkett Primary School452 GLEN ROADBELFASTANTRIM

St Peter's Primary SchoolROSS ROADBELFASTANTRIM

St Joseph's Primary SchoolCULLINGTREE ROADBELFASTANTRIM

Holy Trinity Primary SchoolMONAGH ROADBELFASTANTRIM

St Paul's Primary School34-36 MICA DRIVEBELFASTANTRIM

St Clare's Primary School323 CUPAR STREETCLONARDBELFASTANTRIM

St John the Baptist Primary SchoolFINAGHY ROAD NORTHBELFASTANTRIM

John Paul II Primary SchoolWhiterock RoadBELFASTANTRIM

St Patricks Primary School18 Churchill StreetBELFASTANTRIM

St Columban's Primary School31-51 Oldpark AvenueBELFASTANTRIM

Bunscoil Phobal Feirste11 ROSGOILL PARKBELFASTANTRIM

Gaelscoil na BhFál34A IVEAGH CRESCENTBELFASTANTRIM

Bunscoil An Tsleibhe Dhuibh15A Ballymurphy RoadBELFASTANTRIM

Naíscoil & Bunscoil Bheann MhadagáinWYNDHAM DRIVEBELFASTANTRIM

Scoil an Droichid22 COOKE STREETBELFASTANTRIM

Gaelscoil na Móna1 MONAGH LINKBELFASTANTRIM

Gaelscoil an Lonnain61 Falls RoadBelfastBELFASTANTRIM

Harding Memorial Integrated Primary School105 - 107 CREGAGH ROADBELFASTANTRIM

Cliftonville Integrated Primary School93 CLIFTONVILLE ROADBELFASTANTRIM

Forge Integrated Primary School20 CAROLAN ROADBELFASTANTRIM

Hazelwood Integrated Primary School242 WHITEWELL ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

Cranmore Integrated Primary School47 FINAGHY ROAD NORTHBELFASTANTRIM

Arellian Nursery School50 BENTHAM DRIVE

DONEGALL ROAD

BELFASTANTRIM

Mcarthur Nursery SchoolSUSAN STREETBELFASTANTRIM

Edenderry Nursery School1 MAYO LINKBELFASTANTRIM

Tudor Lodge Nursery SchoolTUDOR PLACE, CRUMLIN ROADBELFASTANTRIM

New Lodge Nursery SchoolDUNCAIRN PARADEBELFASTANTRIM

Shaftesbury Nursery School23-25 PERCY STREETBELFASTANTRIM

Victoria Nursery School1-3 VICTORIA PARADEBELFASTANTRIM

Glendhu Nursery SchoolGLENDHU MANOR

GARNERVILLE ROAD

BELFASTANTRIM

Hope Nursery School104 HOPEWELL CRESCENTBELFASTANTRIM

Stanhope Street Nursery SchoolSTANHOPE DRIVEBELFASTANTRIM

Ravenscroft Nursery SchoolRAVENSCROFT AVENUEBELFASTANTRIM

Oldpark Nursery SchoolSYLVAN STREETBELFASTANTRIM

Sandbrook Nursery SchoolWELLWOOD AVENUEBELFASTANTRIM

Bethlehem Nursery School516 RAVENHILL ROADBELFASTANTRIM

St Martin's Nursery SchoolMONAGH LINK

TURF LODGE

BELFASTANTRIM

St Bernadette's Nursery SchoolGLENALINA ROADBELFASTANTRIM

St Mary's Nursery School822 SHORE ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

Our Lady's Nursery School9 DEANBY GARDENSBELFASTANTRIM

Holy Rosary Nursery SchoolSUNNYSIDE CRESCENTBELFASTANTRIM

St Teresa's Nursery School24 BERNAGH GLENBELFASTANTRIM

St Michael's Nursery School2 STEWARTSTOWN ROADBELFASTANTRIM

Holy Child Nursery School40 SLIEVEGALLION DRIVE

ANDERSONSTOWN ROAD

BELFASTANTRIM

St Peter's Nursery SchoolSERVIA STREETBELFASTANTRIM

Matt Talbot Nursery SchoolNEW BARNSLEY GREENBELFASTANTRIM

St Maria Goretti Nursery SchoolWHITEROCK GARDENSBELFASTANTRIM

Holy Cross Nursery SchoolBUTLER WALKBELFASTANTRIM

St Oliver Plunkett Nursery SchoolGLEN ROADBELFASTANTRIM

The Cathedral Nursery School45A ALBERT STREETBELFASTANTRIM

Brefne Integrated Nursery School111 SALISBURY AVEBELFASTANTRIM

Ashfield Girls' High School397 HOLYWOOD ROADBELFASTANTRIM

Ashfield Boys' High School395 HOLYWOOD ROADBELFASTANTRIM

Belfast Model School For Girls35 Dunowen GardensBELFASTANTRIM

Belfast Boys' Model SchoolBALLYSILLAN ROADBELFASTANTRIM

St Louise's Comprehensive College468 FALLS ROADBELFASTANTRIM

Mercy College BelfastBALLYSILLAN ROADBELFASTANTRIM

St Genevieve's High SchoolTRENCH HOUSE

87 STEWARTSTOWN ROAD

BELFASTANTRIM

De La Salle CollegeEDENMORE DRIVEBELFASTANTRIM

St Joseph's College518-572 RAVENHILL ROADBELFASTANTRIM

Blessed Trinity College619 Antrim RoadBELFASTANTRIM

All Saints CollegeGlen RoadBELFASTANTRIM

Coláiste Feirste7 BEECHVIEW PARK

FALLS ROAD

BELFASTANTRIM

Hazelwood Integrated College70 WHITEWELL ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

Malone Integrated College45 FINAGHY ROADBELFASTANTRIM

Cedar Lodge Special School24 Landsdowne Park NorthBelfastBELFASTANTRIM

Fleming Fulton Special School35 UPPER MALONE ROADBELFASTANTRIM

Harberton Special SchoolHARBERTON PARKBELFASTANTRIM

Mitchell House Special School1A MARMONT DRIVE

405 HOLYWOOD ROAD

BELFASTANTRIMGreenwood House Assessment Centre10 GREENWOOD AVENUE

UPPER NEWTOWNARDS ROAD

BELFASTANTRIM

Park Education Resource Centre145 RAVENHILL ROADBELFASTANTRIM

Glenveagh Special SchoolHARBERTON PARKBELFASTANTRIM

Oakwood School and Assessment CentreHARBERTON PARKBELFASTANTRIM

Clarawood Special SchoolCLARAWOOD PARKBELFASTANTRIM

Deanby Centre Special SchoolDeanby GardensBelfastALDERGROVEANTRIM

St Gerard’s School and Support ServicesBlacks RoadBELFASTANTRIM

Grosvenor Grammar School50 Marina ParkBELFASTANTRIM

Wellington College18 CAROLAN ROADBELFASTANTRIM

Bloomfield Collegiate8 ASTORIA GARDENSBELFASTANTRIM

Campbell CollegeBELMONT ROADBELFASTANTRIM

St Mary's Christian Brothers' Grammar School147A GLEN ROADBELFASTANTRIM

Methodist College1 MALONE ROADBELFASTANTRIM

The Royal Belfast Academical InstitutionCOLLEGE SQUARE EASTBELFASTANTRIM

Belfast Royal Academy5-17 CLIFTONVILLE ROADBELFASTANTRIM

St Dominic's High School135-137 FALLS ROADBELFASTANTRIM

St Malachy's College36 ANTRIM ROADBELFASTANTRIM

Dominican College38 FORTWILLIAM PARKBELFASTANTRIM

Strathearn School188 BELMONT ROADBELFASTANTRIM

Rathmore Grammar SchoolKINGSWAYFINAGHYBELFASTANTRIM

Victoria CollegeCRANMORE PARKBELFASTANTRIM

Hunterhouse CollegeUPPER LISBURN ROADBELFASTANTRIM

Aquinas Diocesan Grammar School518 RAVENHILL ROADBELFASTANTRIM

Campbell College Junior SchoolBelmont RoadBELFASTANTRIM

Methodist College Preparatory Department1 MALONE ROADBELFASTANTRIM

InchmarloCRANMORE PARKBELFASTANTRIM

Ben Madigan Preparatory School690 ANTRIM ROADBELFASTANTRIM

Strathearn School188 BELMONT ROADBELFASTANTRIM

Victoria College Prepatory SchoolCRANMORE PARKBELFASTANTRIM

Londonderry Model Primary SchoolNORTHLAND ROADLONDONDERRYLONDONDERRY

Ebrington Primary and Nursery SchoolClooney Campus

67b Limavady Road

LONDONDERRYLONDONDERRY

Kesh Primary School44 CREVENISH ROADKESHENNISKILLENFERMANAGH

Moat Primary SchoolLISNASKEAENNISKILLENFERMANAGH

Belleek Primary SchoolCORRYBELLEEKENNISKILLENFERMANAGH

Aghadrumsee Primary School14 AGHADRUMSEE ROADENNISKILLENFERMANAGH

Newtownbutler Primary School58 HIGH STREET

NEWTOWNBUTLER

ENNISKILLENFERMANAGH

Florencecourt Primary SchoolDrumlaghy Two,ENNISKILLENFERMANAGH

Ballinamallard Primary School19 BARAGH ROAD

BALLINAMALLARD

ENNISKILLENFERMANAGH

Brookeborough Primary SchoolBROOKEBOROUGHENNISKILLENFERMANAGH

Derrygonnelly Primary School22 CALDRUM ROADENNISKILLENFERMANAGH

Culmore Primary School181 CULMORE ROADLONDONDERRYLONDONDERRY

Ballougry Primary School30A MULLENAN ROADLONDONDERRYLONDONDERRY

Drumahoe Primary School31 DRUMAHOE ROAD

DRUMAHOE

LONDONDERRYLONDONDERRY

Eglinton Primary School22 WOODVALE ROADEGLINTONLONDONDERRYLONDONDERRY

Newbuildings Primary School83A VICTORIA ROAD

NEWBUILDINGS

LONDONDERRYLONDONDERRYBallykelly Primary School8 GLENHEAD ROAD

BALLYKELLY

LIMAVADYLONDONDERRY

Mcclintock Primary SchoolLETFERN ROADSESKINOREOMAGHTYRONE

Edwards Primary School26 HOSPITAL ROADCASTLEDERGTYRONE

Killen Primary School76 LEARMORE ROADKILLENCASTLEDERGTYRONE

Denamona Primary School31 CRAIGAVON ROADFINTONAOMAGHTYRONE

Queen Elizabeth II Primary School115 KILSKEERY ROADTRILLICKOMAGHTYRONE

Langfield Primary School2 WILLMOUNT ROAD

DRUMQUIN

OMAGHTYRONE

Omagh County Primary School37 CAMPSIE ROADOMAGHTYRONE

Dromore Primary School25 GALBALLY ROADDROMOREOMAGHTYRONE

Strabane Primary School43 DERRY ROADSTRABANETYRONE

Donemana Primary School29 LONGLAND ROAD

DONEMANA

STRABANETYRONE

Jones Memorial Primary SchoolMULLYLOGANENNISKILLENFERMANAGH

Drumachose Primary SchoolALEXANDER ROADLIMAVADYLONDONDERRY

Artigarvan Primary School31 BERRYHILL ROADSTRABANETYRONE

Greenhaw Primary SchoolCARNHILL ESTATELONDONDERRYLONDONDERRY

Gibson Primary School64 OLD MOUNTFIELD ROADOMAGHTYRONE

Tempo Primary School3 CULLION ROADTEMPOENNISKILLENFERMANAGH

Ashlea Primary School163 STEVENSON PARKTULLYALLYLONDONDERRYLONDONDERRY

Maguiresbridge Primary School7 DRUMGOON ROAD

MAGUIRESBRIDGE

ENNISKILLENFERMANAGHIrvinestown Primary School24 BURFITS HILL

IRVINESTOWN

ENNISKILLENFERMANAGH

Enniskillen Model Primary School5 CASTLECOOLE ROADENNISKILLENFERMANAGH

Lisnagelvin Primary School46 RICHILL PARKLONDONDERRYLONDONDERRY

Lisbellaw Primary School40 CLOGHCOR ROAD

TATNAMALLAGHT

ENNISKILLENFERMANAGHNewtownstewart Model Primary School6 BARONSCOURT ROAD

NEWTOWNSTEWART

OMAGHTYRONE

Cumber Claudy Primary School20 CREGG ROADCLAUDYLONDONDERRYLONDONDERRY

Gortin Primary School9 CULVACULLION ROADGORTINOMAGHTYRONE

Limavady Central Primary School57 SCROGGY ROADLIMAVADYLONDONDERRY

Fountain Primary School18 HAWKIN STREET

THE FOUNTAIN

LONDONDERRYLONDONDERRY

Bready Jubilee Primary School12 CLOUGHBOY ROADBREADYSTRABANETYRONE

Drumrane Primary School286 Drumrane RoadDungivenLONDONDERRYLONDONDERRY

Cooley Primary School90 COOLEY ROADCOOLEYOMAGHTYRONE

Gaelscoil Neachtain8 Chapel RoadDUNGIVENLONDONDERRYLONDONDERRY

Ardstraw Jubilee Primary SchoolDeerpark Road

Newtownstewart

OMAGHTYRONE

Rosemount Primary School18 HELEN STREETLONDONDERRYLONDONDERRY

Nazareth House Primary SchoolBISHOP STREETLONDONDERRYLONDONDERRY

Holy Child Primary School4 CENTRAL DRIVE

CREGGAN ESTATE

LONDONDERRYLONDONDERRYSt Patrick's Primary SchoolMULLINASKEA

GARVARY PO

ENNISKILLENFERMANAGH

Tattygar Primary School6 TATTYGARE ROADLISBELLAWENNISKILLENFERMANAGH

St Tierney's Primary SchoolMULLAGHCONNOLLYENNISKILLENFERMANAGH

St Mary's Primary SchoolNEWTOWNBUTLERENNISKILLENFERMANAGH

St Patrick's Primary SchoolTONAGH ROAD

DERRYGONNELLY

ENNISKILLENFERMANAGHSt Mary's Primary School18 TEIGES HILL ROAD

BROOKEBOROUGH

ENNISKILLENFERMANAGH

St Ninnidh's Primary SchoolDERRYLINENNISKILLENFERMANAGH

St Mary's Primary School120 TIRAVALLY ROADENNISKILLENFERMANAGH

St Mary's Primary School70 ARNEY ROAD - MULLYMESKER

BELLANALECK

ENNISKILLENFERMANAGHSt Mary's Primary SchoolCOOLCRANNELL

MAGUIRESBRIDGE

ENNISKILLENFERMANAGH

Killyhommon Primary School51 AGHAHERRISH ROADBOHOENNISKILLENFERMANAGH

St Paul's Primary SchoolLISNARICK ROAD

IRVINESTOWN

ENNISKILLENFERMANAGH

St Ronan's Primary School34 NUTFIELD ROADBROOKEBOROUGH ROADLISNASKEAENNISKILLENFERMANAGH

Glendermott Primary School50 ARDMORE ROAD

BALLYSHASKY

LONDONDERRYLONDONDERRY

St Canice's Primary School34 GLENEDRA ROADFEENYLONDONDERRYLONDONDERRY

Broadbridge Primary School3 COOLAFINNY ROADEGLINTONLONDONDERRYLONDONDERRY

St Matthew's Primary School296 DRUMSURN ROADLIMAVADYLONDONDERRY

Termoncanice Primary SchoolRATHBRADY ROADLIMAVADYLONDONDERRY

St Mary's Primary School70 MONADORE ROADCLAUDYLONDONDERRYLONDONDERRY

St Brigid's Primary School114 ALTAMUSKIN ROAD

SIXMILECROSS

OMAGHTYRONE

Tummery Primary School118 NEWPARK ROADDROMOREOMAGHTYRONE

St Mary's Primary School122 OLD MOUNTFIELD ROADOMAGHTYRONE

Knocknagor Primary School78 MOORFIELD ROADTRILLICKOMAGHTYRONE

St Brigid's Primary School4 LENAGH ROAD

MOUNTFIELD

OMAGHTYRONE

St Patrick's Primary School90 MAIN STREETGORTINOMAGHTYRONE

St Eugene's Primary School58 FYFIN ROAD

VICTORIA BRIDGE

STRABANETYRONE

St Lawrence's Primary School7 TATTYMOYLE ROADFINTONAOMAGHTYRONE

St Brigid's Primary School223 GLENELLY ROAD

CRANAGH, GORTIN

OMAGHTYRONE

St Caireall's Primary School36 TRIENAMONGAN ROADCASTLEDERGTYRONE

St Joseph's Primary School32 OMAGH ROAD

DRUMQUIN

OMAGHTYRONE

St Ronan's Recarson Primary School68 ARVALEE ROADOMAGHTYRONE

St Patrick's Primary School171 NEWTOWNSAVILLE ROADESKRAOMAGHTYRONE

Sacred Heart Primary School6 LETFERN AVENUEOMAGHTYRONE

Roscavey Primary School136 CLOGHERNY ROAD

BERAGH, SIXMILECROSS

OMAGHTYRONE

St Columba's Primary School86 BELLSPARK ROADCLADYSTRABANETYRONE

St Teresa's Primary School166 LOUGHMACRORY ROAD

SIXMILECROSS

OMAGHTYRONE

St Colmcille's Primary School2 Rockstown RoadCarrickmoreOmaghOMAGHTYRONE

Faughanvale Primary School3 VALE ROADGREYSTEELLONDONDERRYLONDONDERRY

St Aidan's Primary School Magilligan552 SEACOAST ROADLIMAVADYLONDONDERRY

St Patrick's Primary School59 DUBLIN STREET

NEWTOWNSTEWART

OMAGHTYRONE

St John's Primary SchoolBLIGH'S LANELONDONDERRYLONDONDERRY

St Canice's Primary School and Nursery Unit11 CURRAGH ROADDUNGIVENLONDONDERRYLONDONDERRY

St Anne's Primary School32-40 UPPER NASSAU STREETLONDONDERRYLONDONDERRY

St Joseph's Primary School12 ARDVARNEY ROAD - EDERNEYENNISKILLENFERMANAGH

St Colmcille's Primary School23 MAIN STREETCLAUDYLONDONDERRYLONDONDERRY

Steelstown Primary School40 STEELSTOWN ROADLONDONDERRYLONDONDERRY

St Peter's & St Paul's Primary School296 FOREGLEN ROADDUNGIVENLONDONDERRYLONDONDERRY

St Naile's Primary SchoolKINAWLEYENNISKILLENFERMANAGH

St Patrick's Primary School73 CASTLEFIN ROADCASTLEDERGTYRONE

St Mary's Primary School20 CLOUGHCOR ROAD

BALLYMAGORRY

STRABANETYRONESt Peter's Primary School415 LISNARAGH ROAD

PLUMBRIDGE

OMAGHTYRONE

St Martin's Primary School32 BROLLAGH ROAD - GARRISONENNISKILLENFERMANAGH

St Joseph's Primary School400 DERNAWILT ROAD - DONAGHLISNASKEAENNISKILLENFERMANAGH

St Conor's Primary School109 BROOKMOUNT ROADOMAGHTYRONE

St Brigid's Primary School & Nursery, Carnhill578 CARNHILLCARNHILLSHANTALLOWLONDONDERRYLONDONDERRY

St Oliver Plunkett Primary SchoolPARKMORE DRIVE

STRATHFOYLE

LONDONDERRYLONDONDERRYSt Finlough's Primary School Sistrakeel138 TARTNAKELLY ROAD

BALLYKELLY

LIMAVADYLONDONDERRY

St Scire's Primary School2 EFFERNAN ROADTRILLICKOMAGHTYRONE

St Mary's Primary School121 TEEMORE ROADKINOUGHTRAGHDERRYLINENNISKILLENFERMANAGH

St Dympna's Primary School2 Old Creamery RoadDROMOREOMAGHTYRONE

St John's Primary School Dernaflaw432 FOREGLEN ROADDUNGIVENLONDONDERRYLONDONDERRY

St Columban's Primary School66 LATTONE ROADBELCOOENNISKILLENFERMANAGH

St Paul's Primary School Slievemore1 MOSS ROADGALLIAGHLONDONDERRYLONDONDERRY

St Columba's Primary School2 DUNCASTLE ROAD

NEW BUILDINGS

LONDONDERRYLONDONDERRY

St Davog's Primary School14 BOA ISLAND ROADBELLEEKENNISKILLENFERMANAGH

Sacred Heart Primary School10 TRENCH ROAD

WATERSIDE

LONDONDERRYLONDONDERRYGood Shepherd Primary & Nursery, Derry42 DUNGIVEN ROAD

WATERSIDE

LONDONDERRYLONDONDERRY

St Oliver Plunkett Primary School9 LARAGH ROADBERAGHOMAGHTYRONE

St Mary's Primary School, Tempo28 EDENMORE LANEEDENMORETEMPOENNISKILLENFERMANAGH

Our Lady of Lourdes Primary School279 CROCKANBOY ROAD

GREENCASTLE

OMAGHTYRONE

Christ the King Primary School34 GORTIN ROADOMAGHTYRONE

St Mary’s Primary School, Gortnaghey85 GORTNAGHEY ROADDUNGIVENLONDONDERRYLONDONDERRY

St Theresa's Primary SchoolGARVAN ROAD

SION MILLS

STRABANETYRONE

St Therese Primary SchoolHEATHER ROAD EASTGALLIAGHLONDONDERRYLONDONDERRY

Chapel Road Primary SchoolKNOCKDARA PARK

WATERSIDE

LONDONDERRYLONDONDERRYHoly Family Primary School3 AILEACH ROAD

SHANTALLOW, BALLYMAGROARTY

LONDONDERRYLONDONDERRY

St Eithne's Primary School26 SPRINGTOWN ROADLONDONDERRYLONDONDERRY

Longtower Primary SchoolBISHOP STREETLONDONDERRYLONDONDERRY

Hollybush Primary School10 ARDAN ROADCULMORELONDONDERRYLONDONDERRY

St Eugene's Primary School4 FRANCIS STREETLONDONDERRYLONDONDERRY

All Saints Primary School42 TATTYSALLAGH ROADOMAGHTYRONE

Bunscoil Cholmcille & Naíscoil Dhoire40A STEELSTOWN ROADLONDONDERRYLONDONDERRY

St Patricks Primary School22 Racecourse Road

PENNYBURN

LONDONDERRYLONDONDERRYHoly Trinity Primary SchoolDERRIN ROAD , CORNAGRADE

ENNISKILLEN

ENNISKILLENFERMANAGH

St Macartan's Primary SchoolLacky Road, TattynageeraghROSLEAFERMANAGH

Holy Family Primary SchoolBrookmount RoadOMAGHTYRONE

St Mary's Primary School43 Melmount RoadSTRABANETYRONE

St Catherine’s Primary SchoolNewtownkennedy StreetSTRABANETYRONE

Our Lady of Fatima Primary School92 Ervey Road

Tamnaherin

LONDONDERRYLONDONDERRYSt Michael's Primary School, DunamanaghPlumbridge Road

Dunamanagh

STRABANETYRONE

Gaelscoil Uí Dhochartaigh1 STRAHANS ROADSTRABANETYRONE

Naíscoil & Gaelscoil Éadain Mhóir128 LECKY ROADLONDONDERRYLONDONDERRY

Bunscoil an TraonaighDrumbrughas North

Enniskillen Road

LISNASKEAFERMANAGH

Gaelscoil na gCrann29 Drumnakilly RoadCrannyOMAGHTYRONE

Gaelscoil na DaróigeCorrán Uí NualláinBaile Mhic RabhartaighDoireLONDONDERRYLONDONDERRY

Gaelscoil Léim an Mhadaidh153 Roemill RoadLIMAVADYLONDONDERRY

Sion Mills Primary SchoolWEST VIEW TERRACE

SION MILLS

STRABANETYRONE

Enniskillen Integrated Primary School2 DERRYGORE ROAD, DRUMCOOENNISKILLENFERMANAGH

Omagh Integrated Primary School72 Crevenagh RoadBT79 0EWOMAGHTYRONE

Oakgrove Integrated Primary SchoolRECTORY FIELD

19D LIMAVADY ROAD

LONDONDERRYLONDONDERRY

Roe Valley Integrated Primary School23 Ballyquin RoadLIMAVADYLONDONDERRY

The Academy Nursery School76 ACADEMY ROAD

ROSEMOUNT

LONDONDERRYLONDONDERRYStrathfoyle Nursery SchoolCLONMEEN DRIVE

STRATHFOYLE

LONDONDERRYLONDONDERRY

Lisnagelvin Nursery School48 RICHILL PARKLONDONDERRYLONDONDERRY

Omagh North Nursery School64A OLD MOUNTFIELD ROADOMAGHTYRONE

Bligh's Lane Nursery School3 BLIGH'S LANELONDONDERRYLONDONDERRY

Carnhill Nursery School1 VILLAGE LANE,GLENGALLIAGH ROADLONDONDERRYLONDONDERRY

Galliagh Nursery School1 HEATHER ROADGALLIAGHLONDONDERRYLONDONDERRY

Belmont Nursery School19B RACECOURSE ROADLONDONDERRYLONDONDERRY

Trench Road Nursery SchoolTRENCH ROAD

WATERSIDE

LONDONDERRYLONDONDERRY

Enniskillen Nursery29B DUBLIN ROADENNISKILLENFERMANAGH

Limavady Nursery School9A GREYSTONE ROADLIMAVADYLONDONDERRY

Castlederg High School16 CASTLEGORE ROADCASTLEDERGTYRONE

Omagh High School14 CREVENAGH ROADOMAGHTYRONE

Limavady High School64 IRISH GREEN STREETLIMAVADYLONDONDERRY

Lisneal College70 Crescent Link RoadLONDONDERRYLONDONDERRY

Devenish College1 Alego DriveDerrycharaENNISKILLENFERMANAGH

St Mary's LimavadyIRISH GREEN STREETLIMAVADYLONDONDERRY

St Mary's College35 Northland RoadLONDONDERRYLONDONDERRY

St Fanchea's College21Coa Road

Chanterhill

ENNISKILLENFERMANAGH

St Joseph's CollegeCHANTERHILL ROADENNISKILLENFERMANAGH

St Mary's College40 CHURCH STREET, LISNARICK ROAD

IRVINESTOWN

ENNISKILLENFERMANAGH

St Patricks & St Brigids College55 MAIN STREETCLAUDYLONDONDERRYLONDONDERRY

St Joseph's Boys' SchoolWESTWAYLONDONDERRYLONDONDERRY

Dean Maguirc College26 TERMON ROAD

CARRICKMORE, SIXMILECROSS

OMAGHTYRONE

St Patrick's College9 CURRAGH ROADDUNGIVENLONDONDERRYLONDONDERRY

St John's Business and Enterprise College37 OMAGH ROADDROMOREOMAGHTYRONE

St Aidan's High School138 MAIN STREET, DERRYLINENNISKILLENFERMANAGH

St Cecilia's CollegeBligh's LaneLONDONDERRYLONDONDERRY

St Brigid's College1 GLENGALLIAGH ROAD

SHANTALLOW

LONDONDERRYLONDONDERRY

Sacred Heart CollegeKEVLIN ROADOMAGHTYRONE

Holy Cross College35 Melmount RoadSTRABANETYRONE

St Kevin's College38 Nutfield Road, DerryreeLisnaskeaEnniskillenBELLEEKFERMANAGH

Gaelcholáiste DhoireDungiven Castle145 Main StreetDungivenLONDONDERRYLONDONDERRY

Oakgrove Integrated CollegeSTRADREAGH

GRANSHA PARK, CLOONEY ROAD

LONDONDERRYLONDONDERRY

Erne Integrated College5A DERRYGORE ROAD, DRUMCOOENNISKILLENFERMANAGH

Drumragh Integrated College70 Crevenagh RoadOMAGHTYRONE

Knockavoe School & Resource Centre10A MELMOUNT GARDENSSTRABANETYRONE

Arvalee School and Resource CentreStrule Campus

Gortin Road

OMAGHTYRONE

Rossmar Special School2 Ballyquin RoadLimavadyLIMAVADYLONDONDERRY

Willowbridge School8 LOUGH SHORE ROADDrumlyonENNISKILLENFERMANAGH

Ardnashee School and College15 Racecourse RoadLONDONDERRYLONDONDERRY

Limavady Grammar School3 BALLYQUIN ROADLIMAVADYLONDONDERRY

Omagh Academy21-23 DUBLIN ROADOMAGHTYRONE

Strabane AcademyMilltown House

4 Liskey Road

STRABANETYRONE

Mount Lourdes Grammar School4 BELMORE STREETENNISKILLENFERMANAGH

St Michael's CollegeCHANTERHILL ROADENNISKILLENFERMANAGH

Thornhill College142 CULMORE ROADLONDONDERRYLONDONDERRY

St Columb's College23 BUNCRANA ROADLONDONDERRYLONDONDERRY

Christian Brothers' Grammar SchoolKEVLIN ROADOMAGHTYRONE

Loreto Grammar SchoolJAMES STREETOMAGHTYRONE

Foyle College67 Limavady RoadLONDONDERRYLONDONDERRY

Lumen Christi College181 BISHOP STREETLONDONDERRYLONDONDERRY

Enniskillen Royal Grammar School1 Lough Shore RoadPortoraENNISKILLENFERMANAGH

Tildarg Primary School6 TILDARG ROADBALLYCLAREANTRIM

Larne and Inver Primary School1a GLYNN ROADLARNEANTRIM

Carrickfergus Model Primary School4 BELFAST ROADCARRICKFERGUSANTRIM

Duneane Primary School166 CHURCH ROAD

TOOMEBRIDGE

ANTRIMANTRIM

Carrowreagh Primary School110B FINVOY ROADBALLYMONEYANTRIM

Garryduff Primary School133 GARRYDUFF ROADBALLYMONEYANTRIM

Ballyclare Primary SchoolDOAGH ROADBALLYCLAREANTRIM

Parkgate Primary School79 GRANGE ROADBALLYCLAREANTRIM

Olderfleet Primary School116-128 CURRAN ROADLARNEANTRIM

Woodburn Primary School114 WOODBURN ROADCARRICKFERGUSANTRIM

Buick Memorial Primary School62 MAIN STREET

CULLYBACKEY

BALLYMENAANTRIMDunseverick Primary School215 WHITEPARK ROAD

DUNSEVERICK

BUSHMILLSANTRIM

Creavery Primary School38 THORNHILL ROADANTRIMANTRIM

Loanends Primary School193 SEVENMILE STRAIGHT

NUTTS CORNER

CRUMLINANTRIM

Doagh Primary School20 MAIN STREETDOAGHBALLYCLAREANTRIM

The Thompson Primary School42 MOSSLEY ROADBALLYCLAREANTRIM

Kirkinriola Primary School5 CLOUGHER ROADBALLYMENAANTRIM

Harryville Primary SchoolCASEMENT STREETBALLYMENAANTRIM

Eden Primary SchoolLARNE ROADCARRICKFERGUSANTRIM

Lislagan Primary School50 LISLAGAN ROADBALLYMONEYANTRIM

Gracehill Primary School19 CHURCH ROADBALLYMENAANTRIM

Landhead Primary School78 KILRAUGHTS ROADBALLYMONEYANTRIM

Eden Primary School33 VOW ROADBALLYMONEYANTRIM

Ballynure Primary School2 LISMENARY ROAD

BALLYNURE

BALLYCLAREANTRIMStraidbilly Primary School85 CARNBORE ROAD

LISCOLMAN

BALLYMONEYANTRIM

Glynn Primary School26 MAIN ROADGLYNNLARNEANTRIM

Ballycarry Primary School23 HILLHEAD ROAD

BALLYCARRY

CARRICKFERGUSANTRIMRandalstown Central Primary School4 CHURCH ROAD

RANDALSTOWN

ANTRIMANTRIMGreenisland Primary SchoolUPPER STATION ROAD

GREENISLAND

CARRICKFERGUSANTRIM

Moorfields Primary School180 MOORFIELDS ROADBALLYMENAANTRIM

Groggan Primary School179 PORTGLENONE ROAD

RANDALSTOWN

ANTRIMANTRIMCarnaghts Primary School48 VALLEY ROAD

SHANKBRIDGE

BALLYMENAANTRIMThe Diamond Primary School107 DREEN ROAD

CULLYBACKEY

BALLYMENAANTRIM

Whitehouse Primary School and Nursery Unit2 DOAGH ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

Kilbride Central Primary School56 MOYRA ROADDOAGHBALLYCLAREANTRIM

Antrim Primary School31 STATION ROADANTRIMANTRIM

Clough Primary School20 DRUMAGROVE ROADCLOUGHBALLYMENAANTRIM

Kells & Connor Primary School145 LIMINARY ROADKELLSBALLYMENAANTRIM

William Pinkerton Memorial Primary School182 KNOCK ROADDERVOCKBALLYMONEYANTRIM

Whiteabbey Primary School20-30 OLD MANSE ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

Portrush Primary SchoolCROCKNAMACK ROADPORTRUSHANTRIM

Sunnylands Primary SchoolSUNNYLANDS AVENUECARRICKFERGUSANTRIM

Abbots Cross Primary School86 DOAGH ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

Moyle Primary School18 SALLAGH PARKLARNEANTRIM

Bushmills Primary School5 PRIESTLAND ROADBUSHMILLSANTRIM

Whitehead Primary School3 ISLANDMAGEE ROAD

WHITEHEAD

CARRICKFERGUSANTRIM

Ballymena Primary School101 BALLYMONEY ROADBALLYMENAANTRIM

Kilmoyle Primary School77 BENVARDIN ROADBALLYMONEYANTRIM

King's Park Primary SchoolKING'S DRIVENEWTOWNABBEYANTRIM

Linn Primary School70-74 KILLYGLEN ROADLARNEANTRIM

Fourtowns Primary School59 CULLYBACKEY ROADAHOGHILLBALLYMENAANTRIM

Ballytober Primary School60 PRIESTLAND ROADBUSHMILLSANTRIM

Knockahollet Primary School79 KNOCKAHOLLET ROADDUNLOYBALLYMENAANTRIM

Rathcoole Primary SchoolDERRYCOOLE WAYNEWTOWNABBEYANTRIM

Carnalridge Primary School135 ATLANTIC ROADPORTRUSHANTRIM

Culcrow Primary School129 CURRAGH ROAD

AGHADOWEY

COLERAINELONDONDERRY

Damhead Primary School34 DAMHEAD ROADCOLERAINELONDONDERRY

Hezlett Primary School1 BALLYWOOLEN ROAD

CASTLEROCK

COLERAINELONDONDERRYTobermore Primary School6 MAGHERA ROAD

TOBERMORE

MAGHERAFELTLONDONDERRYAmpertaine Primary School94 KILREA ROAD

UPPERLANDS

MAGHERALONDONDERRY

Killowen Primary School55 SHUTTLE HILLCOLERAINELONDONDERRY

Portstewart Primary SchoolCENTRAL AVENUEPORTSTEWARTLONDONDERRY

Millburn Primary SchoolARTILLERY ROADCOLERAINELONDONDERRY

Magherafelt Primary School32 Castledawson RoadMAGHERAFELTLONDONDERRY

Kilrea Primary School5 LISNAGROT ROADKILREACOLERAINELONDONDERRY

D H Christie Memorial Primary School45 BALLYCAIRN ROADCOLERAINELONDONDERRY

Castleroe Primary School120 CASTLEROE ROADCOLERAINELONDONDERRY

Bellaghy Primary School79 WILLIAM STREETBELLAGHYMAGHERAFELTLONDONDERRY

Maghera Primary School15 STATION ROADMAGHERALONDONDERRY

Carnmoney Primary School275 CARNMONEY ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

Broughshane Primary School46A HOUSTON PARK

BROUGHSHANE

BALLYMENAANTRIM

Ballykeel Primary School22 CREBILLY ROADBALLYMENAANTRIM

Camphill Primary School65 CAROLHILL PARKBALLYMENAANTRIM

Mossgrove Primary School29 SWANSTOWN ROAD GLENGORMLEYNEWTOWNABBEYANTRIM

Leaney Primary School12 INTERMEDIATE ROADBALLYMONEYANTRIM

Victoria Primary SchoolCORONATION ROADCARRICKFERGUSANTRIM

Ballycraigy Primary School22 BRACKEN AVENUE

MUCKAMORE

ANTRIMANTRIM

Toreagh Primary School62 RALOO ROADLARNEANTRIM

Macosquin Primary School34 DUNDERG ROAD

MACOSQUIN

COLERAINELONDONDERRYCastledawson Primary School72 MAIN STREET

CASTLEDAWSON

MAGHERAFELTLONDONDERRYSilverstream Primary SchoolMOYARD GARDENS

GREENISLAND

CARRICKFERGUSANTRIM

Templepatrick Primary School5 LYLEHILL ROADBALLYCLAREANTRIM

Mossley Primary School2 HAZELBURN ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

Greystone Primary School56 GREYSTONE ROADANTRIMANTRIM

Hollybank Primary SchoolDEVENISH DRIVE

MONKSTOWN

NEWTOWNABBEYANTRIM

Armoy Primary School2 GRACEHILL ROADARMOYBALLYMONEYANTRIM

Harpur's Hill Primary SchoolBALLYCASTLE ROADCOLERAINELONDONDERRY

Gorran Primary School2 GORRAN ROADBLACKHILLCOLERAINELONDONDERRY

Parkhall Primary SchoolSEACASH WALKANTRIMANTRIM

Dunclug Primary SchoolDOURY ROADBALLYMENAANTRIM

Garvagh Primary School1 COLERAINE ROADGARVAGHCOLERAINELONDONDERRY

Rasharkin Primary SchoolBAMFORD PARK

RASHARKIN

BALLYMENAANTRIM

Carniny Primary School61 OLD CULLYBACKEY ROADBALLYMENAANTRIM

Ballyhenry Primary SchoolBALLYHENRY AVENUE

GLENGORMLEY

NEWTOWNABBEYANTRIM

Woodlawn Primary School2 WOODBURN AVENUECARRICKFERGUSANTRIM

Ashgrove Primary SchoolASHGROVE ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

Earlview Primary School2 MANSE DRIVE

NEW MOSSLEY

NEWTOWNABBEYANTRIM

Ballysally Primary SchoolDANE'S HILL ROADCOLERAINELONDONDERRY

Oakfield Primary SchoolOAKFIELD DRIVE

NORTH ROAD

CARRICKFERGUSANTRIMCloughmills Primary SchoolMAIN STREET

CLOUGHMILLS

BALLYMENAANTRIMIrish Society's Primary School3 RUGBY AVENUE

MOUNTSANDEL

COLERAINELONDONDERRYCairncastle Primary School12 CAIRNCASTLE ROAD

BALLYGALLY

LARNEANTRIMKnockloughrim Primary School337 HILLHEAD ROAD

KNOCKLOUGHRIM

MAGHERAFELTLONDONDERRYFairview Primary School25 HILLMOUNT AVENUE

RASHEE ROAD

BALLYCLAREANTRIMPortglenone Primary School10 CULLYBACKEY ROAD

PORTGLENONE

BALLYMENAANTRIMHazelbank Primary School20 HAZELBANK ROAD

AUGHAFATTEN

BALLYMENAANTRIMBushvalley Primary School175 BALLINLEA ROAD

STRANOCUM

BALLYMONEYANTRIM

Islandmagee Primary School7 LOW ROADLARNEANTRIM

Creggan Primary School118 STAFFORDSTOWN ROAD

RANDALSTOWN

ANTRIMANTRIMMillquarter Primary School139 CROSSKEYS ROAD

TOOMEBRIDGE

ANTRIMANTRIM

St Patrick's Primary School109 CAUSEWAY STREETPORTRUSHANTRIM

St Mary's Primary SchoolCHURCHQUARTER, RATHLIN ISLANDBALLYCASTLEANTRIM

St Mary's Primary School16 BALLYMENA ROAD

PORTGLENONE

BALLYMENAANTRIMMount St Michael's Primary School3 CRAIGSTOWN ROAD

RANDALSTOWN

ANTRIMANTRIMGlenann Primary School8 GLENANN ROAD

CUSHENDALL

BALLYMENAANTRIM

St Olcan's Primary School202 GLENSHESK ROADARMOYBALLYMONEYANTRIM

Moneynick Primary School104 MONEYNICK ROAD

RANDALSTOWN

ANTRIMANTRIM

St Comgall's Primary School1 BALLYMENA ROADANTRIMANTRIM

St Mary's Primary SchoolMIDDLEPARK ROAD,GORTACLEA

CUSHENDALL

BALLYMENAANTRIM

St Anne's Primary School3 RESERVOIR ROADCORKEYBALLYMENAANTRIM

St Anthony's Primary School43 FAIRWAYLARNEANTRIM

St Brigid's Primary School Tirkane130 TIRKANE ROADMAGHERALONDONDERRY

New Row St. Patrick's Primary School43 NEW ROW

CASTLEDAWSON

MAGHERAFELTLONDONDERRYSt Trea's Primary School225 SHORE ROAD

BALLYRONAN

MAGHERAFELTLONDONDERRYKnocknagin Primary School45 TOBERMORE ROAD

DESERTMARTIN

MAGHERAFELTLONDONDERRY

St Columba's Primary School79 BOLERAN ROADGARVAGHCOLERAINELONDONDERRY

St Columb's Primary School (Cullion)70 INISCARN ROAD

DESERTMARTIN

MAGHERAFELTLONDONDERRY

Crossroads Primary School157 DRUMAGARNER ROADKILREACOLERAINELONDONDERRY

St Colum's Primary School24 LEVER ROADPORTSTEWARTLONDONDERRY

St John Bosco Primary School Ballynease5 CULBANE ROAD

PORTGLENONE

BALLYMENAANTRIMAnahorish Primary School120 DEERPARK ROAD

TOOMEBRIDGE

ANTRIMANTRIMSt Columba's Primary School84 SIXTOWNS ROAD

DRAPERSTOWN

MAGHERAFELTLONDONDERRYSt Eoghan's Primary School51 MONEYNEANY ROAD

DRAPERSTOWN

MAGHERAFELTLONDONDERRYSt Mary's Primary School24 MAGHERAFELT ROAD

DRAPERSTOWN

MAGHERAFELTLONDONDERRYSt John's Primary School30 MONEYSHARVIN ROAD

SWATRAGH

MAGHERALONDONDERRYSt Mary's Primary School, Greenlough220 MAYOGALL ROAD

CLADY, PORTGLENONE

BALLYMENAANTRIM

St Mary's Primary School25 MULLAGHBOY ROADBELLAGHYMAGHERAFELTLONDONDERRY

St Patrick's & St Joseph's Primary School5 CHURCHTOWN ROADGARVAGHCOLERAINELONDONDERRY

St Malachy's Primary SchoolBERESFORD AVENUECOLERAINELONDONDERRY

St Oliver Plunkett's Primary SchoolMAIN STREET

TOOMEBRIDGE

ANTRIMANTRIM

St Bernard's Primary School112A ELMFIELD ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

St John's Primary School49 BAY ROAD

CARNLOUGH

BALLYMENAANTRIMSt Patrick's Primary School8 GORTAHAR ROAD

RASHARKIN

BALLYMENAANTRIM

St Brigid's Primary SchoolCASTLE STREETBALLYMONEYANTRIM

St John's Primary SchoolHAZELBANK ROADCOLERAINELONDONDERRY

St Joseph's Primary School15 GLENAVY ROADCRUMLINANTRIM

St Mary's Primary School (Glenview)47 GLEN ROADMAGHERALONDONDERRY

St Mary's-on-the-Hill Primary School142 CARNMONEY ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

St Joseph's Primary School54 GREYSTONE ROADSTILESANTRIMANTRIM

St James's Primary School and Nursery, Newtownabbey17 KING'S WALK

FERNAGH ROAD

NEWTOWNABBEYANTRIMSt Brigid's Primary School52 MAYOGALL ROAD

KNOCKLOUGHRIM

MAGHERAFELTLONDONDERRYSt Patrick's Primary School244 GARRON ROAD

WATERFOOT, GLENARIFFE

BALLYMENAANTRIM

St Macnissi's Primary School12A CHRISTINE ROAD, OFF MANSE ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

St Columba's Primary School3 AGIVEY ROADKILREACOLERAINELONDONDERRY

St Patrick's Primary SchoolSHELTON ROAD

LOUGHGUILE

BALLYMENAANTRIM

St Joseph's Primary School40 BRIDGE ROADDUNLOYBALLYMENAANTRIM

St Ciaran's Primary School132 LAYDE ROAD

CUSHENDUN

BALLYMENAANTRIM

St Patrick's Primary School (Glen)161 GLEN ROADMAGHERALONDONDERRY

St Patrick's & St Brigid's Primary School19 MOYLE ROADBALLYCASTLEANTRIM

Holy Family Primary School1A CASTLEDAWSON ROADMAGHERAFELTLONDONDERRY

St Nicholas' Primary SchoolMINORCA PLACECARRICKFERGUSANTRIM

St Macnissi's Primary School23/25 AGNEW STLARNEANTRIM

St Colmcille's Primary SchoolCullybackey RoadBALLYMENAANTRIM

St Brigid's Primary SchoolBroughshane RoadBALLYMENAANTRIM

St Paul's Primary School32 Ballynafie RoadAhoghillBALLYMENAANTRIM

Mary Queen of Peace Primary School2 Lisnamanny Road

Martinstown

BALLYMENAANTRIM

Gaelscoil an Chaistil5 BOTHAR AN HAITHEBALLYCASTLEANTRIM

Gaelscoil na Speiríní82 Sixtowns RoadStrawBallinascreenMAGHERAFELTLONDONDERRY

Gaelscoil Ghleann Darach15 Glenavy RoadCrumlinCRUMLINANTRIM

Gaelscoil ÉannaC/O St Enda's GAA108 Hightown RoadGlengormleyNEWTOWNABBEYANTRIM

Gaelscoil an tSeanchaí40 Meeting StreetMAGHERAFELTLONDONDERRY

Carnlough Controlled Integrated Primary School9 HARBOUR ROAD

CARNLOUGH

BALLYMENAANTRIM

Glengormley Integrated Primary School166 CHURCH ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

Central Integrated Primary SchoolTHOMAS STREETCARRICKFERGUSANTRIM

Crumlin Integrated Primary School27 MILL ROADCRUMLINANTRIM

Ballymoney Model Integrated Primary School23 NORTH ROADBALLYMONEYANTRIM

Seaview Integrated Primary School11 NEW ROADGLENARMBALLYMENAANTRIM

Carhill Integrated Primary School78 CARHILL ROADGARVAGHCOLERAINELONDONDERRY

Ballycastle Integrated Primary School43 QUAY ROADBALLYCASTLEANTRIM

Six Mile Integrated Primary SchoolRATHENRAW ESTATE, STILES WAYANTRIMANTRIM

Round Tower Integrated Primary SchoolDURNISH ROAD

SPRINGFARM ESTATE

ANTRIMANTRIM

Mallusk Integrated Primary School84 MALLUSK ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

Millstrand Integrated Primary School33 DHU VARRENPORTRUSHANTRIM

Braidside Integrated Primary School87 FRY'S ROADBALLYMENAANTRIM

Corran Integrated Primary SchoolBLACKCAVE NORTH

OLD GLENARM ROAD

LARNEANTRIM

Acorn Integrated Primary School110 VICTORIA ROADCARRICKFERGUSANTRIM

Spires Integrated Primary School84 MONEYMORE ROADMAGHERAFELTLONDONDERRY

Maine Integrated Primary School93 PORTGLENONE ROADRANDALSTOWNANTRIM

Ballymoney Nursery SchoolNORTH ROADBALLYMONEYANTRIM

Sunnylands Nursery SchoolSUNNYLANDS AVENUECARRICKFERGUSANTRIM

Mossley Nursery School2A HAZELBURN ROADMOSSLEYNEWTOWNABBEYANTRIM

Dunclug Nursery School95 DOURY ROADDUNCLUGBALLYMENAANTRIM

Ballyhenry Nursery SchoolGLENVARNA COURTNEWTOWNABBEYANTRIM

Steeple Nursery SchoolSTEEPLE ROADANTRIMANTRIM

Ashgrove Nursery School57 ASHGROVE ROAD

CARNMONEY

NEWTOWNABBEYANTRIM

Kylemore Nursery SchoolKYLEMORE ROADCOLERAINELONDONDERRY

Monkstown Nursery SchoolJENNINGS PARKNEWTOWNABBEYANTRIM

Ballyclare Nursery SchoolTir na nOg

Doagh Road

BALLYCLAREANTRIMBallysally Nursery SchoolBALLYSALLY LANE

BALLYSALLY ESTATE

COLERAINELONDONDERRY

St Joseph's Nursery School52 GREYSTONE ROADANTRIMANTRIM

St Anthony's Nursery School43 FAIRWAY

ANTIVILLE, CRAIGYHILL

LARNEANTRIMBallymena Integrated Nursery SchoolTROSTAN AVENUE

THE DEMESNE

BALLYMENAANTRIM

Magherafelt Integrated Nursery School32A Castledawson RoadMAGHERAFELTLONDONDERRY

Magherafelt High School30 MONEYMORE ROADMAGHERAFELTLONDONDERRY

Larne High School20 SALLAGH PARKLARNEANTRIM

Ballycastle High School33 RATHLIN ROADBALLYCASTLEANTRIM

Ballymoney High School17 GARRYDUFF ROADBALLYMONEYANTRIM

Ballyclare Secondary School19 DOAGH ROADBALLYCLAREANTRIM

Cullybackey College44 POTTINGER STREET

CULLYBACKEY

BALLYMENAANTRIM

Dunclug CollegeDOURY ROADBALLYMENAANTRIM

Dunluce School16 DUNLUCE ROADBUSHMILLSANTRIM

Coleraine College14 CARTHALL ROADCOLERAINELONDONDERRY

Abbey Community CollegeBridge Road

Monkstown

NEWTOWNABBEYANTRIMCarrickfergus Academy110 North Road

Carrickfergus

CARRICKFERGUSANTRIM

Our Lady of Lourdes High SchoolCASTLE STREETBALLYMONEYANTRIM

St Patrick's CollegeBROUGHSHANE ROADBALLYMENAANTRIM

St Colm's High School Draperstown2 MAGHERAFELT ROAD

DRAPERSTOWN

DRAPERSTOWNLONDONDERRY

St Pius X College59 MONEYMORE ROADMAGHERAFELTLONDONDERRY

Edmund Rice College96-100 HIGHTOWN ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

Cross and Passion College10 MOYLE ROADBALLYCASTLEANTRIM

St Patrick's College, Maghera25 COLERAINE ROADMAGHERALONDONDERRY

St Benedict's College5 CRAIGSTOWN ROAD

RANDALSTOWN

RANDALSTOWNANTRIMST KILLIAN'S COLLEGE25 TOWER ROAD

CARNLOUGH

BALLYMENAANTRIM

St Conor's College230 Mayogall RoadCladyBallymenaPORTGLENONEANTRIM

Crumlin Integrated College10 GLENAVY ROADCRUMLINANTRIM

Integrated College Glengormley134 Ballyclare Road

Newtownabbey

NEWTOWNABBEYANTRIM

Parkhall Integrated CollegeSTEEPLE ROADANTRIMANTRIM

Slemish College147A LARNE ROADBALLYMENAANTRIM

North Coast Integrated College21 CLOYFIN ROADCOLERAINELONDONDERRY

Ulidia Integrated College112 VICTORA ROADCARRICKFERGUSANTRIM

Sperrin Integrated College39 POUND ROADMAGHERAFELTLONDONDERRY

Rosstulla Special School2-12 JORDONSTOWN ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

Hill Croft Special School3 MANSE WAYNEWTOWNABBEYANTRIM

Sandelford Special School4 RUGBY AVENUECOLERAINELONDONDERRY

Roddensvale Special SchoolTHE RODDENSLARNEANTRIM

Thornfield House School2-12 JORDANSTOWN ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

Kilronan Special School46 KILRONAN ROADMAGHERAFELTLONDONDERRY

Riverside Special SchoolFENNEL ROADANTRIMANTRIM

Castletower School50 Larne Road Link,BALLYMENAANTRIM

Jordanstown Special School85 JORDANSTOWN ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

Ballyclare High School31 RASHEE ROADBALLYCLAREANTRIM

Carrickfergus Grammar School120 NORTH ROADCARRICKFERGUSANTRIM

Antrim Grammar School10 STEEPLE ROADANTRIMANTRIM

Cambridge House Grammar School1 CAMBRIDGE AVENUEBALLYMENAANTRIM

St Louis Grammar SchoolCULLYBACKEY ROAD

KINTULLAGH

BALLYMENAANTRIM

Ballymena Academy89 GALGORM ROADBALLYMENAANTRIM

Dalriada SchoolST JAMES ROADBALLYMONEYANTRIM

Loreto CollegeCASTLEROCK ROADCOLERAINELONDONDERRY

Larne Grammar SchoolLOWER CAIRNCASTLE ROADLARNEANTRIM

Rainey Endowed School79 RAINEY STREETMAGHERAFELTLONDONDERRY

Dominican College2 STRAND ROADPORTSTEWARTLONDONDERRY

Belfast High School740 SHORE ROADNEWTOWNABBEYANTRIM

St Mary's Grammar School3 CASTLEDAWSON ROADMAGHERAFELTLONDONDERRY

Coleraine Grammar23-33 CASTLEROCK ROADCOLERAINELONDONDERRY

McKinney Primary School Dundrod3 LEATHENSTOWN ROADDUNDRODCRUMLINANTRIM

Ballycarrickmaddy Primary School1A KILLULTAGH ROAD

BALLINDERRY UPPER

LISBURNANTRIM

Largymore Primary SchoolHILLHALL ROADLISBURNANTRIM

Brownlee Primary SchoolWALLACE AVENUELISBURNANTRIM

Dunmurry Primary SchoolGLENBURN ROAD

DUNMURRY

BELFASTANTRIM

Lisburn Central Primary School52-56 HILLSBOROUGH ROADLISBURNANTRIM

Seymour Hill Primary School2C HAZEL AVENUE

DUNMURRY

BELFASTANTRIM

Tonagh Primary SchoolTONAGH AVENUELISBURNANTRIM

Carr Primary School336 COMBER ROADLISBURNANTRIM

Gilnahirk Primary School148 GILNAHIRK ROADBELFASTANTRIM

Cregagh Primary SchoolMOUNT MERRION AVENUEBELFASTANTRIM

Lisnasharragh Primary SchoolTUDOR DRIVEBELFASTANTRIM

Knockbreda Primary SchoolWYNCHURCH ROAD

KNOCKBREDA

BELFASTANTRIM

Braniel Primary SchoolRAVENSWOOD PARKBELFASTANTRIM

Belvoir Park Primary SchoolBELVOIR DRIVEBELFASTANTRIM

Leadhill Primary SchoolCASAELDONA PARKBELFASTANTRIM

Carryduff Primary SchoolKILLYNURE ROAD

CARRYDUFF

BELFASTANTRIM

Harmony Hill Primary School50 HARMONY HILLLISBURNANTRIM

Knockmore Primary SchoolHERTFORD CRESCENTLISBURNANTRIM

Old Warren Primary School147 DRUMBEG DRIVE

OLD WARREN

LISBURNANTRIM

Killowen Primary School20 LAURELHILL ROADLISBURNANTRIM

Ballinderry Primary School8D CRUMLIN ROAD

BALLINDERRY

LISBURNANTRIM

Pond Park Primary School63 POND PARK ROADLISBURNANTRIM

Ballymacash Primary School16 BROKERSTOWN ROADLISBURNANTRIM

Brooklands Primary School2A BROOKLANDS AVENUE

DUNDONALD

BELFASTANTRIM

Riverdale Primary School288 BALLYNAHINCH ROADLISBURNANTRIM

Ballymacward Primary School22 ROCK ROADLISBURNANTRIM

Ballymacrickett Primary School44 SCROGGY ROADGLENAVYCRUMLINANTRIM

St Joseph's Primary School42 CASTLE STREETLISBURNANTRIM

St Joseph's Primary School8 KNOCKBRACKEN DRIVE

SAINTFIELD ROAD, CARRYDUFF

BELFASTANTRIM

St Bernard's Primary SchoolWYNCHURCH WALKBELFASTANTRIM

St Aloysius Primary School7 BALLINDERRY ROADLISBURNANTRIM

St Colman's Primary School109 QUEENSWAYLAMBEGLISBURNANTRIM

The Good Shepherd Primary School9 GOOD SHEPHERD ROAD

DUNMURRY

BELFASTANTRIMSt Kieran's Primary School9 BELL STEEL ROAD

POLEGLASS, DUNMURRY

BELFASTANTRIMOur Lady Queen of Peace Primary School1 CHERRY ROAD DUNMURRY

UPPER DUNMURRY LANE

BELFASTANTRIMChrist the Redeemer Primary SchoolLAGMORE DRIVE

DUNMURRAY

BELFASTANTRIM

Holy Evangelists' Primary School and Nursery UnitGlasvey DriveTwinbrookDunmurryBELFASTANTRIM

Scoil na Fuiseoige40 GARDENMORE ROADBELFASTANTRIM

Cairnshill Integrated Primary School6A CAIRNSHILL DRIVEBELFASTANTRIM

Fort Hill Integrated Primary SchoolLOW ROADLISBURNANTRIM

Lough View Integrated Primary & Nursery School63 CHURCH ROAD

CASTLEREAGH

BELFASTANTRIMOakwood Integrated Primary School48 THE CUTTS

DUNMURRAY

BELFASTANTRIM

Barbour Nursery School73 ASHMOUNT GARDENSLISBURNANTRIM

King's Road Nursery SchoolMELFORT DRIVE KINGS ROADKNOCKBELFASTANTRIM

Knockbreda Nursery SchoolWYNCHURCH ROAD

KNOCKBREDA

BELFASTANTRIM

Castlereagh Nursery School135 CLONDUFF DRIVEBELFASTANTRIM

Pond Park Nursery School20 REDPOLL AVENUELISBURNANTRIM

Good Shepherd Nursery School11 GOOD SHEPHERD ROAD

POLEGLASS, DUNMURRY

BELFASTANTRIMHoly Trinity Nursery School4 TRINITY TERRACE

LONGSTONE STREET

LISBURNANTRIMSt Luke's Nursery SchoolGLASVEY DRIVE

TWINBROOK, DUNMURRY

BELFASTANTRIMSt Kieran's Nursery SchoolBELL STEEL ROAD

POLEGLASS, DUNMURRY

BELFASTANTRIM

St Therese Nursery SchoolARDCAOIN AVENUEBELFASTANTRIM

Lisnagarvey High SchoolWARREN GARDENSLISBURNANTRIM

Laurelhill Community College22 LAURELHILL ROADLISBURNANTRIM

Dundonald High School764 UPPER NEWTOWNARDS ROAD

DUNDONALD

BELFASTANTRIM

Breda AcademyNEWTOWNBREDA ROADBELFASTANTRIM

St Patrick's AcademyBALLINDERRY ROADLISBURNANTRIM

St Colm's High School70 SUMMERHILL DRIVE

TWINBROOK, DUNMURRY

BELFASTANTRIM

Fort Hill Integrated CollegeBELFAST ROADLISBURNANTRIM

Lagan College44 MANSE ROAD

CASTLEREAGH

BELFASTANTRIMLongstone Special SchoolMILLAR'S LANE

DUNDONALD

BELFASTANTRIM

Parkview Special School2 BROKERSTOWN ROADLISBURNANTRIM

Tor Bank Special School5 Dunlady Road

DUNDONALD

BELFASTANTRIM

Friends' School6 MAGHERALAVE ROADLISBURNANTRIM

Wallace High School12A CLONEVIN PARKLISBURNANTRIM

Our Lady and St Patrick's College120 Gilnahirk RoadBELFASTANTRIM

Friend's School6 MAGHERALAVE ROADLISBURNANTRIM

Wallace High School12A CLONEVIN PARKLISBURNANTRIM

Moneymore Primary School2A NORTHLAND DRIVE

MONEYMORE

MAGHERAFELTLONDONDERRY

Churchill Primary School4 CHURCH HILL ROADCALEDONTYRONE

Ballytrea Primary School52 GORTNASKEA ROAD

STEWARTSTOWN

DUNGANNONTYRONE

Aughnacloy Primary School1 CARNTEEL ROADAUGHNACLOYTYRONE

Donaghmore Primary School35 MAIN STREET

DONAGHMORE

DUNGANNONTYRONE

Augher Central Primary School17 KNOCKMANY ROADAUGHERTYRONE

Moy Regional Primary School12 DUNGANNON ROADMOYDUNGANNONTYRONE

Stewartstown Primary School33 HILLHEADSTEWARTSTOWNTYRONE

Howard Primary School2 MAIN ROAD

MOYGASHEL

DUNGANNONTYRONE

Coagh Primary School31 URBAL ROADCOOKSTOWNTYRONE

Walker Memorial Primary School19 ANNAGHMAKEOWN ROADDUNGANNONTYRONE

Carntall Primary School5 AGHINTAIN ROADCLOGHERTYRONE

Newmills Primary School96 FARLOUGH ROADDUNGANNONTYRONE

Dungannon Primary School27 CIRCULAR ROADDUNGANNONTYRONE

Cookstown Primary SchoolCOOLNAFRANKY DEMESNE

MOLESWORTH STREET

COOKSTOWNTYRONE

Woods Primary School38 OAKLEA ROADMAGHERAFELTLONDONDERRY

Fivemiletown Primary School & Nursery Unit166 BALLAGH ROADFIVEMILETOWNTYRONE

Churchtown Primary School36 MUFF ROADCOOKSTOWNTYRONE

Queen Elizabeth II Primary School, Pomeroy3 EDENDOIT ROADDUNGANNONTYRONE

Orritor Primary School249 ORRITOR ROADCOOKSTOWNTYRONE

Donaghey Primary School28 KILLYGARVIN ROADDUNGANNONTYRONE

Bush Primary School31 MULLAGHTEIGE ROADDUNGANNONTYRONE

Richmond Primary School1 OLD OMAGH ROAD

BALLYGAWLEY

DUNGANNONTYRONE

Killyman Primary School15 TREWMOUNT ROADDUNGANNONTYRONE

Clintyclay Primary School81 CLONMORE ROADDUNGANNONTYRONE

St Mary's Primary School84 MAGHERY ROADDUNGANNONTYRONE

Ballylifford Primary School142 BALLINDERRY BRIDGE ROADCOOKSTOWNTYRONE

Lissan Primary School6 CLAGGAN ROADCOOKSTOWNTYRONE

St Malachy's Primary School Glencull107 OMAGH ROAD

SESKILGREEN

DUNGANNONTYRONE

Derrylatinee Primary School50 DERRYLATINEE ROADDUNGANNONTYRONE

Blessed Patrick O'loughran Primary School136 OLD CAULFIELD ROAD

CASTLECAULFIELD

DUNGANNONTYRONE

Laghey Primary School5 TAMNAMORE ROADDUNGANNONTYRONE

Edendork Primary School181 COALISLAND ROADDUNGANNONTYRONE

Roan St Patrick's Primary School114 KILLYLISS ROADDUNGANNONTYRONE

St Mary's Primary School16 LISNAGOWAN ROADDUNGANNONTYRONE

St Macartan's Primary School4 BALLAGH ROADCLOGHERTYRONE

St Patrick's Primary School16 POMEROY ROADDUNGANNONTYRONE

St Mary's Primary School22 WEST STREETSTEWARTSTOWNTYRONE

St Patrick's Primary School32 AUGHADARRAGH ROADAUGHERTYRONE

St Brigid's Primary School166 MOUNTJOY ROADCOALISLANDTYRONE

St Mary's Primary School40 DUNNAMORE ROADCOOKSTOWNTYRONE

St Peter's Primary School24 ARDBOE ROAD

MOORTOWN

COOKSTOWNTYRONE

Derrychrin Primary School30 DRUMENNY ROADCOAGHCOOKSTOWNTYRONE

Holy Family Primary School, Aughamullan88 COOLE ROADDUNGANNONTYRONE

St John's Primary School15 BENBURB ROADMOYDUNGANNONTYRONE

St Patrick's Primary School75 MULLANAHOE ROADDUNGANNONTYRONE

St John's Primary School56 REENADERRY ROAD

COALISLAND

DUNGANNONTYRONE

St Mary's Primary School10 WHITES ROADDUNGANNONTYRONE

St Mary's Primary School1 WHITEBRIDGE ROADBALLYGAWLEYTYRONE

St Mary's Primary School70 COLEBROOKE ROADFIVEMILETOWNTYRONE

St Patrick's Primary School Loup119 RUSKEY ROADMAGHERAFELTLONDONDERRY

St Joseph's Primary School7 LURGYLEA ROADGALBALLYDUNGANNONTYRONE

St Patrick's Primary School10 ANNAGHMORE ROAD

COALISLAND

DUNGANNONTYRONE

St Malachy's Primary School75 MONEYHAW ROADMAGHERAFELTLONDONDERRY

St Joseph's Primary School13 CLOUGHFIN ROADCOOKSTOWNTYRONE

St Mary's Primary School5 CAVANAKEERAN ROADPOMEROYDUNGANNONTYRONE

St Patrick's Primary School9 SPRINGHILL ROAD

MONEYMORE

MAGHERAFELTLONDONDERRYSt Jarlath's Primary School89 CHARLEMONT ROAD

BLACKWATERTOWN

DUNGANNONTYRONE

Sacred Heart Primary SchoolTULLYODONNELL ROADDUNGANNONTYRONE

St Mary's Primary School AughnacloyCALEDON ROADAUGHNACLOYTYRONE

St Joseph's Primary School14 DERRYCOURTNEY ROADCALEDONTYRONE

St Patrick's Primary School DungannonKILLYMAN ROADDUNGANNONTYRONE

Holy Trinity Primary School44 FAIRHILL ROADCOOKSTOWNTYRONE

Primate Dixon Primary School4 SCHOOL LANECOALISLANDTYRONE

St Peter's Primary School90 COLLEGELANDS RD

CHARLEMONT, MOY

DUNGANNONTYRONE

Our Lady's Primary SchoolMILTOWN ROADDUNGANNONTYRONE

Gaelscoil Uí Néill104 WASHINGBAY ROADCOALISLANDTYRONE

Gaelscoil Aodha Rua97 Donaghmore RoadDUNGANNONTYRONE

Naíscoil & Gaelscoil Eoghain32A Chapel StreetCOOKSTOWNTYRONE

Windmill Integrated Primary School30 OLD EGLISH ROADDUNGANNONTYRONE

Phoenix Integrated Primary School80 Fountain StreetCOOKSTOWNTYRONE

Dungannon Nursery School29 CIRCULAR ROADDUNGANNONTYRONE

Cookstown Nursery SchoolCOOLNAFRANKY ESTATECOOKSTOWNTYRONE

Little Flower Nursery School4 COOLE ROADKILLENCOALISLANDTYRONE

Fivemiletown College51 COLEBROOK ROAD

Corcreevy Demense

FIVEMILETOWNTYRONE

Aughnacloy High School23 CARNTEEL ROADAUGHNACLOYTYRONE

Cookstown High SchoolCOOLNAFRANKIE DEMESNE

MOLESWORTH STREET

COOKSTOWNTYRONE

Drumglass High School24-38 CARLAND ROADDUNGANNONTYRONE

St Ciaran's College15 TULLYBRYAN ROAD

BALLYGAWLEY

DUNGANNONTYRONESt Joseph's College29 SCHOOL LANE

COALISLAND

DUNGANNONTYRONE

Holy Trinity CollegeCHAPEL STREETCOOKSTOWNTYRONE

St Patrick's College41 Killymeal RoadDUNGANNONTYRONE

Integrated College Dungannon21 GORTMERRON LINK ROADDUNGANNONTYRONE

Sperrinview Special School8 COALISLAND ROADDUNGANNONTYRONE

St Joseph's Grammar School, Donaghmore58 CASTLECAULFIELD ROAD

DONAGHMORE

DUNGANNONTYRONE

The Royal School Dungannon2 RANFURLEY ROADDUNGANNONTYRONE

St Patrick's Academy37 KILLYMEAL ROADDUNGANNONTYRONE

