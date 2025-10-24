Friday's race results from the opening day of the Sunflower Trophy races at Bishopscourt in Co Down

Selected race results from the opening day of the Sunflower Trophy races at Bishopscourt Racing Circuit in Co Down.

SUPERBIKE RACE 1 (10 laps)

1 C Phillips (Kawasaki) 11m 24.499s

2 J Campbell (BMW) +6.916s

Adam McLean (56), Cameron Dawson (partially obscured) and Dean McMaster in Supertwin action at the Sunflower Trophy races at Bishopscourt. (Photo by Rod Neill/Pacemaker Press)placeholder image
3 E McManus (Honda) +6.996s

4 D Brooks (Honda) +7.500s

5 K McGreevy (Kawasaki) +8.022s

6 Rhys Irwin (Suzuki 750) +8.310s

7 Ross Irwin (Honda) +10.834s

8 R Gibson (BMW) +11.688s

9 A Kenny (Honda) +20.876s

10 G McCoy (BMW) +21.053s

Fastest lap: Phillips (1m 07.168s) 97.761mph

SUPERSPORT RACE 1 (7 laps)

1 R Irwin (Suzuki) 7m 57.816s

2 K McGreevy (Kawasaki) +15.486s

3 C Phillips (Kawasaki) +15.915s

4 C Elkin (Yamaha) +17.771s

5 J Sheldon-Shaw (Yamaha) +20.100s

6 D Tweed (Triumph) +20.593s

7 T Moreton (Yamaha) +21.337s

8 C Irwin (Yamaha) +24.028s

9 G McCoy (Suzuki) +28.852s

10 R Moore (Honda) +34.498s

Fastest lap: Irwin (1m 07.299s) 97.571mph

SUPERTWIN RACE 1 (8 laps)

1 A McLean (Yamaha) 9m 43.217s

2 C Elkin (Kawasaki) +4.733s

3 C Dawson (Triumph) +5.474s

4 F Wherity (Yamaha) +5.689s

5 D McMaster (Kawasaki) +6.951s

6 D Tweed (Aprilia) +10.896s

Fastest lap: McLean (1m 11.189s) 92.239mph

MOTO3 RACE 1 (7 laps)

1 J Dunabie (Honda 250) 8m 51.827s

2 J Burrows (Honda 250) +5.093s

3 A Rowan (Honda 250) +10.582s

4 A Flynn (Honda 250) +29.692s

Fastest lap: Dunabie (1m 14.631s) 87.985mph

