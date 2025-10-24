Friday's race results from the opening day of the Sunflower Trophy races at Bishopscourt in Co Down
SUPERBIKE RACE 1 (10 laps)
1 C Phillips (Kawasaki) 11m 24.499s
2 J Campbell (BMW) +6.916s
3 E McManus (Honda) +6.996s
4 D Brooks (Honda) +7.500s
5 K McGreevy (Kawasaki) +8.022s
6 Rhys Irwin (Suzuki 750) +8.310s
7 Ross Irwin (Honda) +10.834s
8 R Gibson (BMW) +11.688s
9 A Kenny (Honda) +20.876s
10 G McCoy (BMW) +21.053s
Fastest lap: Phillips (1m 07.168s) 97.761mph
SUPERSPORT RACE 1 (7 laps)
1 R Irwin (Suzuki) 7m 57.816s
2 K McGreevy (Kawasaki) +15.486s
3 C Phillips (Kawasaki) +15.915s
4 C Elkin (Yamaha) +17.771s
5 J Sheldon-Shaw (Yamaha) +20.100s
6 D Tweed (Triumph) +20.593s
7 T Moreton (Yamaha) +21.337s
8 C Irwin (Yamaha) +24.028s
9 G McCoy (Suzuki) +28.852s
10 R Moore (Honda) +34.498s
Fastest lap: Irwin (1m 07.299s) 97.571mph
SUPERTWIN RACE 1 (8 laps)
1 A McLean (Yamaha) 9m 43.217s
2 C Elkin (Kawasaki) +4.733s
3 C Dawson (Triumph) +5.474s
4 F Wherity (Yamaha) +5.689s
5 D McMaster (Kawasaki) +6.951s
6 D Tweed (Aprilia) +10.896s
Fastest lap: McLean (1m 11.189s) 92.239mph
MOTO3 RACE 1 (7 laps)
1 J Dunabie (Honda 250) 8m 51.827s
2 J Burrows (Honda 250) +5.093s
3 A Rowan (Honda 250) +10.582s
4 A Flynn (Honda 250) +29.692s
Fastest lap: Dunabie (1m 14.631s) 87.985mph
SEE ALSO:
Newly crowned British Supersport champion Rhys Irwin wins red-flagged opening race at Sunflower Trophy