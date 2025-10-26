Saturday's race results from the Sunflower Trophy at Bishopscourt in Co Down as Carl Phillips clinches famous old silverware for first time
AJ PLUMBING SUPPLIES SUNFLOWER TROPHY (12 laps)
1 C Phillips (Kawasaki) 13m 33.050s
2 E McManus (Honda) +0.436s
3 J Campbell (BMW) +5.497s
4 D Brooks (Honda) +7.172s
5 Rhys Irwin (Suzuki 750) +7.456s
6 R Gibson (BMW) +22.951s
7 Ross Irwin (Honda) +28.862s
8 M Hewitt (BMW) +32.975s
Fastest lap: McManus (1m 06.513s) 98.724mph
SUPERSPORT RACE 2 (10 laps)
1R Irwin (Suzuki) 11m 26.843s
2 K McGreevy (Kawasaki) +21.460s
3 C Irwin (Yamaha) +22.595s
4 D Tweed (Triumph) +24.579s
5 C Elkin (Yamaha) +36.128s
6 R Moore (Honda) +46.495s
7 W Donnelly (Yamaha) +47.864s
8 P Willis (Honda) +48.614s
Fastest lap: Rhys Irwin (1m 07.448s) 97.355mph
JIM FINLAY MEMORIAL SUPERBIKE RACE (10 laps)
1 E McManus (Honda) 11m 25.225s
2 J Campbell (BMW) +0.572s
3 K McGreevy (Kawasaki) +1.605s
4 Rhys Irwin (Suzuki 750) +2.093s
5 D Brooks (Honda) +2.713s
6 G McCoy (BMW) +12.645s
7 Ross Irwin (Honda) +13.028S
8 R Gibson (BMW) +18.775s
9 A Kenny (Honda) +19.748s
10 D McMaster (Kawasaki) +20.598s
Fastest lap: McManus (1m 06.901s) 98.151mph
SUPERTWIN RACE 2 (5 laps)
1 C Dawson (Triumph) 6m 08.662s
2 C Elkin (Kawasaki) +0.712s
3 F Wherity (Yamaha) +3.416s
4 D McMaster (Kawasaki) +7.887a
5 J McCord (BMW F900) +8.871s
6 M Gillan (Aprilia) +24.316s
Fastest lap: Elkin (1m 11.929s) 91.290mph
MOTO 3 (8 laps)
1 J Dunabie (Honda 250) 10m 25.764s
2 J Burrows (Honda 250) +0.063s
3 A Rowan (Honda 250) +15.207s
4 A Flynn (Honda 250) +18.555s
5 M Davidson (Honda 250) +27.292s
6 B Sherman-Boyd (Honda 250) +29.655s
Fastest lap: J Dunabie (1m 15.828s) 86.596mph
SEE ALSO: