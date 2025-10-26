Saturday's race results from the Sunflower Trophy at Bishopscourt in Co Down as Carl Phillips clinches famous old silverware for first time

Kyle White
By Kyle White

News Letter Assistant Sports Editor

Published 26th Oct 2025, 10:54 GMT
Updated 26th Oct 2025, 11:26 GMT
Selected race results from Saturday’s Sunflower Trophy races at Bishopscourt Racing Circuit in Co Down.

AJ PLUMBING SUPPLIES SUNFLOWER TROPHY (12 laps)

1 C Phillips (Kawasaki) 13m 33.050s

2 E McManus (Honda) +0.436s

Carl Phillips (SBT Ireland Kawasaki) chases after Eugene McManus (MastereMac Honda) in the Sunflower Trophy race at Bishopscourt in Co Down on Saturday. (Photo by Rod Neill/Pacemaker Press)placeholder image
Carl Phillips (SBT Ireland Kawasaki) chases after Eugene McManus (MastereMac Honda) in the Sunflower Trophy race at Bishopscourt in Co Down on Saturday. (Photo by Rod Neill/Pacemaker Press)

3 J Campbell (BMW) +5.497s

4 D Brooks (Honda) +7.172s

5 Rhys Irwin (Suzuki 750) +7.456s

6 R Gibson (BMW) +22.951s

7 Ross Irwin (Honda) +28.862s

8 M Hewitt (BMW) +32.975s

Fastest lap: McManus (1m 06.513s) 98.724mph

SUPERSPORT RACE 2 (10 laps)

1R Irwin (Suzuki) 11m 26.843s

2 K McGreevy (Kawasaki) +21.460s

3 C Irwin (Yamaha) +22.595s

4 D Tweed (Triumph) +24.579s

5 C Elkin (Yamaha) +36.128s

6 R Moore (Honda) +46.495s

7 W Donnelly (Yamaha) +47.864s

8 P Willis (Honda) +48.614s

Fastest lap: Rhys Irwin (1m 07.448s) 97.355mph

JIM FINLAY MEMORIAL SUPERBIKE RACE (10 laps)

1 E McManus (Honda) 11m 25.225s

2 J Campbell (BMW) +0.572s

3 K McGreevy (Kawasaki) +1.605s

4 Rhys Irwin (Suzuki 750) +2.093s

5 D Brooks (Honda) +2.713s

6 G McCoy (BMW) +12.645s

7 Ross Irwin (Honda) +13.028S

8 R Gibson (BMW) +18.775s

9 A Kenny (Honda) +19.748s

10 D McMaster (Kawasaki) +20.598s

Fastest lap: McManus (1m 06.901s) 98.151mph

SUPERTWIN RACE 2 (5 laps)

1 C Dawson (Triumph) 6m 08.662s

2 C Elkin (Kawasaki) +0.712s

3 F Wherity (Yamaha) +3.416s

4 D McMaster (Kawasaki) +7.887a

5 J McCord (BMW F900) +8.871s

6 M Gillan (Aprilia) +24.316s

Fastest lap: Elkin (1m 11.929s) 91.290mph

MOTO 3 (8 laps)

1 J Dunabie (Honda 250) 10m 25.764s

2 J Burrows (Honda 250) +0.063s

3 A Rowan (Honda 250) +15.207s

4 A Flynn (Honda 250) +18.555s

5 M Davidson (Honda 250) +27.292s

6 B Sherman-Boyd (Honda 250) +29.655s

Fastest lap: J Dunabie (1m 15.828s) 86.596mph

SEE ALSO:

Friday's race results from the opening day of the Sunflower Trophy races

Picture gallery: Action from the end-of-season Sunflower Trophy

Related topics:HondaBMW
News you can trust since 1737
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice